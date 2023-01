January 26, 2023 / 12:33 PM IST

టాలీవుడ్‌ హీరోల్లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎలిజిబుల్‌ బ్యాచ్‌లర్‌ శర్వానంద్ (Sharwanand) అందరూ అనుకున్నట్టుగానే వెడ్డింగ్ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చేశాడు. ఇవాళ హైదరాబాద్‌లో శర్వానంద్‌-రక్షితారెడ్డి నిశ్చితార్థం జరిగింది. ఈ ఇద్దరు కుటుంబసభ్యులు, ఇండస్ట్రీ స్నేహితులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో నిశ్చితార్థపు ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు.

ఈ ఈవెంట్‌కు స్టార్ హీరో రాంచరణ్‌-ఉపాసన దంపతులు హాజరయ్యారు. చరణ్‌-ఉపాసన కపుల్‌ శర్వానంద్‌-రక్షితారెడ్డితో కలిసి దిగిన స్టిల్‌ ఇపుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్‌ అవుతోంది. త్వరలోనే వెడ్డింగ్ డేట్‌, ఇతర వివరాలపై క్లారిటీ ఇవ్వనున్నాడు శర్వానంద్‌. రక్షితారెడ్డి సాఫ్ట్‌ వేర్‌ ఉద్యోగిని కాగా ఆమె తండ్రి మధుసూదన రెడ్డి హైకోర్టు లాయర్‌.

టాలెంటెడ్‌ హీరో శర్వానంద్‌ ప్రస్తుతం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వంలో ఓ సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. ఈ మూవీలో రాశీఖన్నా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

శర్వానంద్ ఎంగేజ్‌మెంట్ స్టిల్స్..

Meet my special one, Rakshita ❤️

Taking the big step in life with this beautiful lady. Need all your blessings 😍 pic.twitter.com/P4uRNzQOLO

— Sharwanand (@ImSharwanand) January 26, 2023