July 7, 2023 / 05:42 PM IST

Jawan Trailer | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షారుఖ్ ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నుంచి సినిమా వస్తుందంటే క్రేజ్‌ ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. లాంగ్ గ్యాప్‌ తర్వాత పఠాన్‌ సినిమాతో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేశాడు. ఈ బీటౌన్ బాద్‌ షా ప్రస్తుతం కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్‌ అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో నటిస్తోన్న చిత్రం ‘జవాన్’ (Jawan). లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార (Nayanthara) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. కాగా చాలా రోజుల నుంచి జవాన్ ట్రైలర్‌ కోసం ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన జవాన్‌ టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్‌ టీజ‌ర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది. ట్రైలర్‌ ఎలా ఉండబోతుందోనని ఆసక్తిగా వెయిట్ చేస్తున్న వారి కోసం ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ బీటౌన్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది. జవాన్‌ ట్రైలర్‌లో షారుక్‌ ఖాన్‌ కిల్లింగ్‌ యాక్టింగ్‌తో ఇరగదీశాడని, ఇంటెన్స్‌ యాక్షన్‌ పార్టు, స్టన్నింగ్ విజువల్స్‌తో సాగే ట్రైలర్‌ 2 నిమిషాల 15 సెకన్లు ఉంటుందని బీటౌన్ మీడియా ఓ కథనంలో రాసుకొచ్చింది. ఈ ఒక్క అప్‌డేట్‌ జవాన్‌ ట్రైలర్‌పై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తోంది.

యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో షారుఖ్‌ ఖాన్‌ ఈ చిత్రంలో తండ్రి, కొడుకుగా డ్యుయల్‌ రోల్‌లో కనిపించనున్నాడు. జవాన్‌లో న‌య‌న‌తార ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీస‌ర్‌గా న‌టించ‌నున్నట్టు సమాచారం. ఈ చిత్రంలో కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌ సేతుపతి, ప్రియమణి, సన్యా మల్హోత్రా, సునీల్ గ్రోవర్‌ కీలక పాత్రలలో నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ భామ దీపికా పదుకొనే అతిథి పాత్రలో మెరవబోతుంది. జవాన్ సెప్టెంబర్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది‌.

ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. హోంబ్యానర్‌ రెడ్ చిల్లీస్ బ్యాన‌ర్‌పై షారుఖ్ ఖాన్‌ ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. జవాన్‌లో షారుఖ్‌, నయనతారపై వచ్చే సాంగ్‌ సినిమాకు హైలెట్‌గా నిలిచేపోయేలా ఉండనుందట. ఫరాఖాన్‌ ఈ పాటకు కొరియోగ్రాఫర్‌ కాగా.. పాపులర్ సింగర్ అర్జీత్ సింగ్ పాడాడు.

షారుక్‌ ఖాన్‌ జవాన్‌తోపాటు రాజ్‌ కుమార్ హిరానీ దర్శకత్వంలో డుంకీ చిత్రంలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో తాప్సీ పన్ను ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. బొమన్ ఇరానీ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. మరోవైపు సల్మాన్‌ ఖాన్‌ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న టైగర్‌ ప్రాంఛైజీ టైగర్‌ 3లో అతిథి పాత్రలో కనిపించనున్నాడు.

#Exclusive ..

Just watched the trailer of #Jawan .. An absolute banger… What an intense stunningly amazing teaser with energetic BGM… We got chills🔥@iamsrk is killing it with style 👌👌…

Trailer length: 2:15 Mins#JawanTeaser#ShahRukhKhan#Nayanthara #JawanTrailer pic.twitter.com/jDEjnVmst7

— Always Bollywood (@AlwaysBollywood) July 7, 2023