November 21, 2023 / 02:34 PM IST

Dunki Drop2 | బాలీవుడ్ (Bollywood) స్టార్ హీరో షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న తాజా చిత్రం డంకీ (Dunki). రాజ్ కుమార్ హిరానీ (Rajkumar Hirani) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఢిల్లీ బ్యూటీ తాప్సీ ప‌న్ను ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే Dunki Drop 1 ఫస్ట్ వీడియో, ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్టర్లు ప్రతీ ఒక్కరి అటెన్షన్‌ను తమవైపునకు తిప్పుకుంటున్నాయి. తమ కోరికలు, కలలను తీర్చుకోవాలనుకునే ప్రయత్నం చేసే సామాన్య వ్యక్తుల స్నేహం, ప్రేమ, రిలేషన్‌షిప్ లాంటి అంశాల చుట్టూ సాగే కథ అంటూ ఇప్పటికే సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో క్లారిటీ ఇచ్చాడు బాద్‌ షా.

మేకర్స్ ఇక అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న డంకీ ఫస్ట్ సింగిల్‌ను లాంఛ్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. డంకీ నుంచి Dunki Drop 2 రూపంలో Lutt Putt Gaya సాంగ్‌ను రేపు విడుదల చేయనున్నారు మేకర్స్‌. రొమాంటిక్‌ ట్రాక్‌తో ఫన్ మెలోడీగా ఈ పాట ఉండబోతుందట. రాజ్‌కుమార్ హిరానీ ఫిలిమ్స్, రెడ్ ఛిల్లీస్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్, జియో స్టూడియో బ్యానర్లపై రాజ్‌కుమార్ హిరానీ, గౌరీఖాన్‌ సంయుక్తంగా డంకీ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. డంకీ డిసెంబ‌ర్ 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా థియేట‌ర‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది.

ప్రభాస్ నటిస్తోన్న సలార్‌ కూడా ఇదే రోజు విడుదలవుతుండటంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద క్రేజీ పోరు ఎలా ఉండబోతుందోనని ఆసక్తిగా వెయిట్ చేస్తున్నారు సినీ జనాలు. డంకీలో బొమన్ ఇరానీ, విక్కీ కౌశల్, విక్రమ్ కొచ్చర్‌, అనిల్ గ్రోవర్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అభిజాత్‌ జోషి, రాజ్‌కుమార్ హిరానీ, కనికా ధిల్లాన్‌ కథనందిస్తున్నారు.

Lutt Putt Gaya సాంగ్ లాంఛ్ టైం ఫిక్స్..

The characters, the world of #DUNKI is ours! The essence and the fun portions of it will be ours tomorrow with the much awaited #DunkiDrop2 ! pic.twitter.com/X3pPhN6IC4

— Neel Joshi (@iamn3el) November 21, 2023