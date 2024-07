July 9, 2024 / 12:52 PM IST

Sara Ali Khan | అప‌ర‌ కుబేరుడు, రిల‌య‌న్స్ ఇండ‌స్ట్రీస్ అధినేత ముఖేశ్ అంబానీ ఇంట వెడ్డింగ్‌ సందడి కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ముఖేశ్ అంబానీ చిన్న కుమారుడు అనంత్ అంబానీ (Anant Ambani)- రాధికా మ‌ర్చంట్‌ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్‌లో భాగంగా హల్దీ సెర్మనీ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి బాలీవుడ్ యాక్టర్లు అర్జున్ కపూర్‌, జాన్వీకపూర్‌, అనన్యపాండే, సారా అలీఖాన్‌ (Sara Ali Khan) తోపాటు పలువురు ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

ఈవెంట్‌లో సారా అలీఖాన్‌ ప్రత్యేకంగా డిజైన్‌ చేసిన సంప్రదాయ లెహెంగాలో స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది. ఇంతకీ పెళ్లి కూతురు సారా అలీఖానా.. ఏంటీ అన్నట్టుగా ఉన్న స్టన్నింగ్‌, మెస్మరైజింగ్ ఫొటోలు ఇప్పుడు నెటిజన్లకు కంటి మీద కనుకులేకుండా చేస్తు్న్నాయి. సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో ఈవెంట్‌కు వచ్చిన సారా అలీఖాన్‌ గ్రీన్ కార్పెట్‌పై నడుచుకుంటూ వస్తుండగా.. అక్కడే ఉన్న కెమెరాలు క్లిక్మనిపించాయి.

సారా అలీఖాన్‌ ఫొటోలు, వీడియోపై ఓ లుక్కేయండి మరి..

Sara Ali Khan at Anant Ambani and Radhika Merchant’s Haldi Ceremony in Antilia ✨🥰#SaraAliKhan pic.twitter.com/IqFSdqkNXc

— WV – Media (@wvmediaa) July 9, 2024