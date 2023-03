March 6, 2023 / 02:16 PM IST

Sania Mirza | తన అసమాన ప్రతిభతో రెండు దశాబ్దాల పాటు అభిమానులను అలరించిన భారత టెన్నిస్‌ దిగ్గజం సానియా మీర్జా (Sania Mirza ).. తన ఆటకు వీడ్కోలు పలికిన విషయం తెలిసిందే. ఆదివారం హైదరాబాద్‌ (Hyderabad) ఎల్బీ స్టేడియం (Lb Stadium) టెన్నిస్‌ కాంప్లెక్స్‌ (Tennis Complex) లో ఏర్పాటు చేసిన రెండు మిక్స్‌డ్‌ డబుల్స్‌ ఎగ్జిబిషన్‌ మ్యాచ్‌ల్లోనూ సానియా జోడీ విజేతగా నిలిచింది. ఈ మ్యాచ్‌ ద్వారా సానియా తన సుదీర్ఘ ప్రయాణానికి కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల మధ్య ముగింపు పలికింది.

సుదీర్ఘ కెరీర్‌కు వీడ్కోలు పలికిన సానియాకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పలువురు స్టార్‌ క్రీడాకారులు, సినీతారలు, రాజకీయ ప్రముఖులు సానియాకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. తాజాగా ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR) నటుడు, టాలీవుడ్‌ (Tollywood) స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌ (Ramcharan) స్పందించారు. ఈ మేరకు భావోద్వేగంతో కూడిన ట్వీట్‌ చేశారు. ‘నా ప్రియమైన స్నేహితురాలు సానియా మీర్జా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న టెన్నిస్ కోర్ట్‌లు మీ ఆటను మిస్ అవుతాయి. భారతదేశంలో క్రీడలకు మీరు అందించిన సహకారం ఎనలేనిది. మీరు మమ్మల్ని గర్వపడేలా చేస్తూనే ఉన్నారు’ అంటూ చరణ్ ట్వీట్ చేశారు. దీంతోపాటు ఉపాసన (Upasana), సానియా (Sania)తో కలిసి దిగిన ఫొటోను షేర్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

My dearest buddy @MirzaSania … Tennis courts across the world will miss seeing you in action.

Your contribution to sports in India is unmatched.

You continue to make us proud. pic.twitter.com/PL7fYORECZ

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) March 6, 2023