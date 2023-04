April 12, 2023 / 04:50 PM IST

Samantha | అగ్రకథానాయిక సమంత (Samantha) జ్వరంతో బాధపడుతోందట. ఈ విషయాన్ని నటి స్వయంగా ట్విట్టర్‌ ద్వారా వెల్లడించింది. గత కొన్ని రోజులుగా వరుస సినిమా ప్రొమోషన్స్‌, బిజీ షెడ్యూల్‌ కారణంగా కాస్త జ్వరంగా ఉందని, మాట్లాడలేకపోతున్నా అంటూ వెల్లడించింది. తన ఆరోగ్యం దృష్ట్యా ఈరోజు రాత్రి హైదరాబాద్‌లోని ఓ కళాశాలలో జరగాల్సిన ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌కు హాజరుకాలేకపోతున్నట్లు తెలిపింది.

‘ఈ వారమంతా నా సినిమాని ప్రమోట్‌ చేస్తూ.. మీ ప్రేమలో మునిగితేలుతున్నందుకు చాలా ఎగ్జైటింగ్‌గా ఉన్నాను. అయితే, దురదృష్టవశాత్తూ బిజీ షెడ్యూల్స్‌, ప్రమోషన్స్‌ కారణంగా ప్రస్తుతం నేను జ్వరంతో బాధపడుతున్నాను. మాట్లాడలేకపోతున్నాను . దయచేసి ఈ సాయంత్రం MLRIT కళాశాల వార్షిక దినోత్సవ కార్యక్రమంలో ‘శాకుంతలం’ బృందంతో చేరండి. మిమ్మల్ని మిస్‌ అవుతున్నా’ అంటూ ట్వీట్‌ చేసింది.

సామ్‌ టైటిల్‌ రోల్‌ని పోషిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘శాకుంతలం’ (Shaakunatalam). గుణశేఖర్‌ దర్శకుడు. మహాకవి కాళిదాసు రచించిన ‘అభిజ్ఞాన శాకుంతలం’ నాటకం ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఏప్రిల్‌ 14న పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది. ప్రస్తుతం సామ్‌ చిత్ర ప్రమోషన్స్‌లో బిజీ బిజీగా గడుపుతోంది.

ఈ సినిమాలో శకుంతల పాత్రను సమంత పోషించగా.. దుష్యంత మహారాజు పాత్రలో దేవ్‌ మోహన్‌ (Dev Mohan) నటిస్తున్నారు. అనన్య నాగళ్ల, అదితీ మోహన్‌, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని గుణ టీమ్‌ వర్క్స్‌, శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. శాకుంతలం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి సాయి మాధవ్‌ బుర్రా సంభాషణలు అందిస్తున్నారు.

(2/2)Please join team #Shaakuntalam at the Annual Day Event of MLRIT this evening… will miss you ♥️

— Samantha (@Samanthaprabhu2) April 12, 2023