Sai Pallavi | ఓ వైపు కశ్మీర్‌ అందాలు.. మరోవైపు సాయిపల్లవి సోయగాలు

July 12, 2023 / 04:12 PM IST

Sai Pallavi | అందం, అభినయం, డ్యాన్స్‌.. ఇలా ఏ విషయంలోనైనా తనకు రానెవరూ పోటీ అని చెప్పే భామల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది సాయిపల్లవి (Sai Pallavi). తెలుగుదనం ఉట్టిపడేలా కనిపించే ఈ తమిళ బ్యూటీ డ్యాన్స్ చేస్తుందంటే చాలు.. నెమలి నాట్యం చేస్తుందా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుందని మూవీ లవర్స్ చెబుతుంటారు. నెట్టింట ఏదో ఒక న్యూస్‌తో టాక్‌ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలిచే సాయిపల్లవి తాజాగా కొత్త స్టిల్స్‌తో అందరి మనసు దోచుకుంటోంది.

సాయిపల్లవి ప్రస్తుతం శివకార్తికేయన్‌ (Sivakarthikeyan)తో కలిసి ఎస్‌కే 21లో నటిస్తోంది. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ కొన్ని రోజులుగా కశ్మీర్‌లో కొనసాగుతోంది. ఈ చిత్రంలో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తున్న సాయిపల్లవి కశ్మీర్‌ లొకేషన్‌లో దిగిన ఫొటోలు ఇప్పటికే నెటిజన్ల మనసు దోచేస్తున్నాయి. తాజాగా అందానికే అద్దానివే.. అమ్మాయికే అర్ధానివే.. అంటూ మురారి సినిమాలోని పాటను గుర్తు చేస్తోంది సాయిపల్లవి.

సాయిపల్లవి వైట్‌ అండ్ వైట్ డ్రెస్‌లో జాలువారుతున్నట్టుగా కనిపిస్తున్న కురులతో కశ్మీర్‌ అందాలను ఆస్వాదిస్తున్న స్టిల్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ఓ వైపు కశ్మీర్‌ అందాలు.. మరోవైపు సాయిపల్లవి సోయగాలు ఒకే ఫ్రేమ్‌లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది. చూసేందుకు రెండు కండ్లు చాలవా అన్నట్టుగా ఉన్న తాజా లుక్స్‌తో నెటిజన్లు ఫిదా చేస్తోంది సాయిపల్లవి.

SK21లో విశ్వరూపం ఫేం రాహుల్ బోస్‌ (RahulBose) విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. కశ్మీర్‌లో SK21 చిత్రీకరణ ఈ నెలాఖరు వరకు కొనసాగనుంది. శివ‌కార్తికేయ‌న్ ప్రస్తుతం మ‌డొన్నే అశ్విన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న మావీరన్‌లో నటిస్తున్నాడు. జులై 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. త్వరలోనే SK21 షూటింగ్‌లో జాయిన్ కానున్నాడు.

కశ్మీర్‌ కొండల్లో ఇలా..

#SaiPallavi from Kashmir 🥶❄️⛄️

Waiting for his pair @Siva_Kartikeyan to start their shoot for #SK21 😀😍

Currently #SK is busy in promoting his #Maaveeran and he will soon join the sets of #SK21 💥 pic.twitter.com/JDq8otFken

— KARTHIK DP (@dp_karthik) July 12, 2023