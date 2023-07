July 27, 2023 / 06:22 PM IST

Sai Pallavi | తెలుగు ఫిలిం ఇండ‌స్ట్రీలో ఉన్న లెజెండరీ నిర్మాతల్లో ఒకరు దివంగత ఏసియ‌న్ గ్రూప్ ఛైర్మన్‌ నారాయ‌ణ్ దాస్ కే నారంగ్ (Narayan Das Narang). ఫైనాన్సింగ్, డిస్ట్రిబ్యూష‌న్, ప్రొడక్షన్‌.. ప్రతీ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసి తనకంటూ ప్రత్యేక అధ్యాయాన్ని లిఖించుకున్నారు. నైజాం ఏరియాలో వ‌న్ ఆఫ్ ది టాప్ డిస్ట్రిబ్యూట‌ర్‌గా నిలిచారు నారాయ‌ణ్ దాస్ నారంగ్‌.

హోం బ్యానర్ శ్రీ వెంక‌టేశ్వర్ సినిమాస్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ (Sree Venkateswara Cinemas LLP)లో సక్సెస్‌ఫుల్ సినిమాలను ప్రేక్షకులకు అందించిన నారాయణ్‌ దాస్‌ నారంగ్‌ జయంతి సందర్భంగా ఆయన సేవలను గుర్తు చేసుకుంది సాయిపల్లవి (Sai Pallavi). లవ్‌స్టోరీ సినిమా ఈవెంట్‌ సందర్భంగా నారాయణ్‌ దాస్‌ నారంగ్‌తో దిగిన త్రోబ్యాక్‌ స్టిల్‌ను షేర్ చేసుకుంది.

ప్రియమైన నారాయ‌ణ్ దాస్ నారంగ్‌ను ఆయన జయంతి రోజు గుర్తు చేసుకుంటూ.. సినిమా పట్ల ఆయనకున్న అభిరుచి, ప్రేమ నాపై చాలా ప్రభావం చూపించాయి. ధన్యవాదాలు సార్.. అంటూ ట్వీట్ చేసింది. సాయిపల్లవి దివంగత లెజెండరీ నిర్మాతతో చిరునవ్వులు చిందిస్తూ కలిసి దిగిన ఫొటో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

శ్రీ వెంక‌టేశ్వర్ సినిమాస్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీలో బ్యానర్‌లో నాగచైతన్య, సాయిపల్లవి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన చిత్రం లవ్‌స్టోరీ. శేఖర్‌ కమ్ముల దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది. సాయిపల్లవి ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ మరింత పెంచేసింది లవ్‌ స్టోరీ.

Remembering Dearest #NarayanDasNarang garu on His Birth anniversary 🙏🏻❤️ His kindness and passion for cinema has left a huge impact on me…Thank you Sir🙏🏻 pic.twitter.com/Fp1AGlvOOU

— Sai Pallavi (@Sai_Pallavi92) July 27, 2023