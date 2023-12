Sai Pallavi | నాని, సాయిపల్లవి కల్ట్‌ క్లాసిక్‌ శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌కు రెండేళ్లు.. ట్రెండింగ్‌లో త్రోబ్యాక్ స్టిల్స్‌

December 24, 2023 / 05:24 PM IST

Sai Pallavi | టాలీవుడ్ (Tollywood) స్టార్ హీరో నాని (Nani) కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన కల్ట్‌ క్లాసిక్‌ శ్యామ్‌సింగ‌రాయ్ (Shyam Singha Roy). టాక్సీవాలా ఫేం రాహుల్ సంకీర్త్యన్‌ దర్శకత్వం వహించాడు. 1970 కోల్‌క‌తా బ్యాక్ డ్రాప్‌లో సాగే ఈ చిత్రంలో సాయిపల్లవి హీరోయిన్‌గా నటించగా.. కృతిశెట్టి, మ‌డోన్నా సెబాస్టియ‌న్ ఇతర ఫీమేల్ లీడ్ రోల్స్ లో నటించారు. 2021 డిసెంబర్ 24న తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది.

భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. సాయిపల్లవికి బీటౌన్‌గా సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్‌ తెచ్చిపెట్టింది. నాని, సాయిపల్లవి కల్ట్‌ క్లాసిక్‌ విడుదలై నేటికి విజయవంతంగా రెండేళ్లు పూర్తయింది. ఈ సందర్భంగా శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌ షూట్‌ లొకేషన్‌కు సంబంధించి త్రోబ్యాక్ స్టిల్స్ కొన్ని నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ఈ ఫొటోలపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి మరి.

ఈ చిత్రంలో రాహుల్ రవీంద్రన్‌, జిసుసేన్ గుప్తా, మురళీ శర్మ, అభినవ్‌ గోమాటం, మనీశ్‌ వాద్వా, లీలా సామ్సన్‌, శుభలేఖ సుధాకర్‌, అనురాగ్‌ కులకర్ణి (సాంగ్‌ అప్పీరియన్స్‌) తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

ట్రెండింగ్‌లో ఫొటోలు, విజువల్స్‌..

It’s been 2 Yrs for the Classic LOVE TALE #ShyamSinghaRoy ♥️ Rosie is still a MEMORY for all of us♥️ Thank @Rahul_Sankrityn Gaaru for Introducing @Sai_Pallavi92 as ROSIE 🥹♥️ & Shyam @NameisNani & Team! Thank you!!!🥹✨ #SaiPallavi #2yrsforSSR pic.twitter.com/lL2kttWJ38 — SaiPallavi.Fangirl07™ (@SaiPallavi_FG07) December 24, 2023