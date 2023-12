December 13, 2023 / 01:14 PM IST

Sabdham Movie | కోలీవుడ్ ద‌ర్శ‌కుడు అరివళగన్, న‌టుడు ఆది పినిశెట్టి, మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ థ‌మ‌న్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన చిత్రం ఈరం (తెలుగులో ‘వైశాలి’). 2009లో విడుద‌లైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకుంది. ఇక ఈ సినిమాతోనే థ‌మ‌న్‌కు సంగీత ద‌ర్శ‌కుడిగా మంచి గుర్తింపు ల‌భించింది. అయితే దాదాపు 14 ఏండ్ల త‌రువాత ఈ ట్ర‌యో మ‌ళ్లీ రిపీట్ అవుతుంది. చాలా గ్యాప్‌ తర్వాత అరివళగన్, ఆది పినిశెట్టి కాంబోలో వ‌స్తున్న చిత్రం ‘శబ్దం'(Sabdham). ఈ సినిమాకు థ‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. లక్ష్మీమీనన్‌ కథనాయికగా నటిస్తుండ‌గా.. ఈ మూవీతోనే అరివళగన్‌ నిర్మాతగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. హార్రర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వ‌స్తున్న ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుపుకుంటుంది. ఈ క్ర‌మంలోనే మూవీ నుంచి చిత్ర‌యూనిట్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది.

ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను డిసెంబ‌ర్ 14న సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఇక అరివళగన్‌ ఆల్ఫా ఫ్రేమ్స్‌, 7జీ ఫిలింస్‌ శివ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుంది.

#Vaishali Trio @dirarivazhagan and @AadhiOfficial & @MusicThaman is back 🌊 A Spine-chilling symphony that echoes through the depths of sound horror!

Prepare your eyes for a spooky symphony, First look on 14th December 2023! Stay stuned✨

Produced by @7GFilmsSiva… pic.twitter.com/wSIM1yDtMn

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) December 13, 2023