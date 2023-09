Jawan Movie | జవాన్‌ అడ్వాన్స్‌ బుకింగ్స్ ఓపెన్‌‌.. ఆ నగరాల్లో ఒక్కో టికెట్‌ ధర రూ.2 వేలకు పైనే

September 1, 2023 / 04:49 PM IST

Jawan Movie | ఈ ఏడాది సినీ ప్రియులు అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో ‘జవాన్’ (Jawan Movie) ఒకటి. అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్‌ బాద్‌ షా షారుక్‌ ఖాన్ (Shah Rukh Khan), లేడీ సూపర్‌ స్టార్‌ నయనతార (Nayanthara) నటించారు. సెప్టెంబర్ 7న ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో జవాన్‌ కోసం ముందస్తు టిక్కెట్‌ బుకింగ్స్‌ (Advance Ticket Bookings) ఈరోజు ప్రారంభమయ్యాయి. ‘పఠాన్‌’ చిత్రం తర్వాత షారుక్‌ నుంచి వస్తున్న చిత్రం కావడంతో ‘జవాన్‌’పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం ఉదయం 10 గంటలకు జవాన్‌ అడ్వాన్స్‌ టికెట్స్‌ బుకింగ్స్‌ ప్రారంభమవ్వగానే.. టికెట్స్‌ హాట్‌ కేకుల్లా అమ్ముడుపోయాయి.

సినీ విశ్లేషకుడు తరణ్ ఆదర్శ్ (Taran Adarsh) ప్రకారం.. బుకింగ్స్‌ ప్రారంభమైన గంట వ్యవధిలోనే ఏకంగా 42 వేల టికెట్స్‌ బుక్‌ అయ్యాయి. ఈ చిత్రం మొత్తం PVR, INOXలో 32,750 టికెట్లు, సినీపోలిస్‌లో 8,750 టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి.

NOTE: Tickets sold for *Thu* / *Day 1* at NATIONAL CHAINS… Update: Fri, 11.45 am.

మరోవైపు రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ‘జవాన్‌’ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌ను సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించింది. ‘జవాన్ కోసం అడ్వాన్స్ బుకింగ్‌లు ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడ్డాయి. కాబట్టి మీ టికెట్లను ఇప్పుడే బుక్ చేసుకోండి. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెప్టెంబర్ 7న హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కాబోతోంది’ అని తెలిపింది.

Aapki aur meri bekraari khatam huyi!

Advance Bookings for Jawan are now live.

So Book your tickets now! https://t.co/B5xelUahHO#Jawan releasing worldwide on 7th September 2023, in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/BLqKfzrsnD

— Red Chillies Entertainment (@RedChilliesEnt) September 1, 2023