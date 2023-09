Thrigun | ఆర్జీవీ హీరో ఇంట వెడ్డింగ్‌ బెల్స్‌.. ఫొటోలు వైరల్

September 3, 2023 / 02:16 PM IST

Thrigun | కథ సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై ఎంట్రీ ఇచ్చాడు యువ నటుడు త్రిగున్ (Thrigun) ‌. ఆ తర్వాత పీఎస్‌వీ గరుడ వేగ, WWW, డియర్ మేఘ చిత్రాల్లో నటించాడు. రాంగోపాల్ వర్మ కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన కొండా చిత్రంలో టైటిల్‌ రోల్‌ పోషించాడు. ఈ సినిమాతో సూపర్ క్రేజ్ సంపాదించాడు త్రిగున్‌. తాజాగా త్రిగున్‌కు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ వ్యక్తిగత జీవితంలో మరో ముందడుగు వేశాడు.

త్రిగున్‌ ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నాడని ఇప్పటికే వార్తలు వచ్చాయని తెలిసిందే. ముందుగా వచ్చిన అప్‌డేట్‌ ప్రకారం త్రిగున్‌-నివేదిత (Niveditha) వెడ్డింగ్ ఈవెంట్‌ (Wedding Event) సెప్టెంబర్‌ 3న (నేడు) జరిగింది. తమిళనాడు తిరువూరులోని శ్రీ సెంథుర్‌ మహల్‌లో వెడ్డింగ్‌ ఈవెంట్‌లో త్రిగున్‌-నివేదిత మెడలో మూడు ముళ్లు వేశాడు. ఈ వివాహ వేడుకకు కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితులతోపాటు పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరైనట్టు సమాచారం. .

అదిత్‌ అరుణ్‌గా కూడా తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడు త్రిగున్‌. 2022లో తన పేరును త్రిగున్‌గా మార్చుకున్నాడు. ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు త్రిగున్‌.

వెడ్డింగ్‌ ఫొటోలు..

Celebrated Actor Thrigun Embarks on a New Journey as He is Ready to Ties the Knot!#Thrigun #TeluguCinema pic.twitter.com/QetJvcE9YQ

— Omprakash Narayana Vaddi (@omprakashvaddi) September 3, 2023