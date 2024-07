July 24, 2024 / 06:22 PM IST

Mr Bachchan | మాస్‌ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja) బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న ‘మిస్టర్‌ బచ్చన్‌’ (Mr Bachchan). హరీష్‌ శంకర్‌ (Harish Shankar) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌లో ఇప్పటికే రవితేజ టీం లాంచ్ చేసిన మిస్టర్‌ బచ్చన్‌ ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ సితార్‌ సాంగ్‌ నెట్టింట మిలియన్లకుపైగా వ్యూస్‌తో అందరినీ ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. తాజాగా మరో సాంగ్‌ విడుదల చేశారు.

సెకండ్‌ సింగిల్‌ రెప్పల్‌ డప్పుల్‌ సాంగ్‌ ప్రోమోను విడుదల చేశారు. రవితేజ, భాగ్య శ్రీ బోర్సే మధ్య వచ్చే ఈ పాట ఊరమాస్‌గా సాగుతూ రవితేజ ఎనర్జీ లెవల్స్‌కు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఉండబోతుందని ప్రోమో చెప్పకనే చెబుతోంది. ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను రేపు సాయంత్రం 5 :04 గంటలకు లాంచ్ చేయనున్నారు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే షేర్ చేసిన మిస్టర్ బచ్చన్‌ టైటిల్‌ పోస్టర్‌లో మాస్ మహారాజా అమితాబ్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ మెస్మరైజ్‌ చేస్తున్నాడు.

ఈ చిత్రానికి ఇమిక్కీ జే మేయర్ మ్యూజిక్‌ అందిస్తుండగా.. పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ పతాకంపై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. రవితేజ బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్‌ అమితాబ్‌బచ్చన్‌కు వీరాభిమాని కాగా.. మాస్‌ మహారాజా తాజా చిత్రానికి మిస్టర్‌ బచ్చన్‌ టైటిల్‌ పెట్టడంతో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ అమాంతం పెరిగిపోతుంది. ఈ చిత్రంలో కథానుగుణంగా రవితేజ బిగ్‌ బీ అభిమానిగా కనిపించనున్నాడట.

రెప్పల్‌ డప్పుల్‌ సాంగ్‌ ప్రోమో..

A song that will be played on every speaker 💥💥💥#MrBachchan Second single #ReppalDappul promo out now ❤‍🔥

▶️ https://t.co/MfLzbrDvZ1

The MASS CHARTBUSTER out tomorrow at 5.04 PM

A @MickeyJMeyer musical✨

Sung by @anuragkulkarni_ & @iamMangli 🎙️

Lyrics by @LyricsShyam ✍️… pic.twitter.com/kTcf3kOaQ6

— People Media Factory (@peoplemediafcy) July 24, 2024