November 27, 2022 / 03:42 PM IST

టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో రాంచ‌ర‌ణ్ (Ram Charan) ఎప్పటికపుడు సరికొత్త లుక్‌లో కనిపిస్తూ.. ఫ్యాన్స్ లో జోష్‌ నింపుతుంటాడని తెలిసిందే. ఈ సారి కూడా న్యూ లుక్‌తో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాడు. కంప్లీట్‌ బ్లాక్ డ్రెస్‌కు మ్యాచ్ అయ్యే గాగుల్స్‌తో కెమెరాకు స్టన్నింగ్ ఫోజులిచ్చాడు. ఈ ఫొటోలు ఇపుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్‌ అవుతున్నాయి.

ఈ స్టార్ యాక్టర్ ప్రస్తుతం శంక‌ర్ (Shankar) డైరెక్షన్‌లో చేస్తున్న ఆర్‌సీ 15 (RC15) సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడు. పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ న్యూజిలాండ్‌ షెడ్యూల్‌లో బిజీగా ఉంది. ఓ వైపు షూటింగ్‌ షెడ్యూల్‌తో తీరిక లేకుండా ఉన్నప్పటికీ.. ఫ్యాన్స్ కోసం ఇలా న్యూజిలాండ్ వీధుల్లో స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో కనిపిస్తూ సందడి చేశాడు రాంచ‌ర‌ణ్. ప్రస్తుతం న్యూజిలాండ్‌ లోస్టైలిష్‌ డ్యుయెట్‌ చిత్రీకరణ కొనసాగుతున్నట్టు ఇన్‌ సైడ్‌ టాక్‌.

ఇంతకీ చరణ్‌ కొత్త లుక్‌ వెనుక ఏదైనా సీక్రెట్‌ ఉందా..? అంటూ తెగ చర్చించుకుంటున్నారు ఈ స్టిల్స్ చూసిన అభిమానులు, నెటిజన్లు. శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్‌ రాజు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి కార్తీక్ సుబ్బరాజు క‌థ‌నందిస్తుండ‌గా..సాయిమాధ‌వ్ బుర్రా డైలాగ్స్‌ అందిస్తున్నారు.

ఈ మూవీలో అంజ‌లి, శ్రీకాంత్‌, స‌ముద్రఖని, న‌వీన్ చంద్ర‌, సునీల్, జ‌య‌రాయ్‌ ఇత‌ర కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇటీవలే రాంచ‌ర‌ణ్ హెయిర్‌స్టైలిష్ట్‌ ఆలీమ్‌ హకీంతో చిట్‌చాట్ స్టిల్స్ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి.

రాంచరణ్‌ న్యూ లుక్‌ వైరల్..

Our Mega Power Star ⭐ @AlwaysRamCharan ❤️ garu's

Style and Swag always on point!! 😎🔥#ManOfMassesRamCharan#RamCharan #RC15 pic.twitter.com/GuAdDDVOS1

— RC YuvaShakthi (@RcYuvaShakthi) November 27, 2022