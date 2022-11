November 27, 2022 / 05:18 PM IST

రాంచరణ్‌ కెరీర్‌లో వచ్చిన క్యూట్ డిఫరెంట్ లవ్‌ ట్రాక్‌ ఆరెంజ్ (Orange)‌. అంజనా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై నాగబాబు కొణిదెల (Orange) తెరకెక్కించారు. మ్యూజికల్‌గా హిట్‌ అయినా.. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మాత్రం ఊహించని స్థాయిలో నష్టాలను తెచ్చిపెట్టింది ఆరెంజ్‌. ఈ మూవీ శనివారంతో పన్నెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది.

ఈ సందర్భంగా నిర్మాత నాగబాబు (Naga Babu Konidela) ఆరెంజ్ రీ రిలీజ్‌పై క్లారిటీ ఇస్తూ.. ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. క్లాసికల్‌ మూవీ ఆరెంజ్‌ అద్బుతమైన మ్యూజిక్‌, మనసు దోచే ప్రేమకథతో ఎంతో మంది హృదయాల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకుంది. ఈ చిత్రం 12 ఏండ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా అభిమానుల డిమాండ్ మేరకు సరైన సమయంలో ఆరెంజ్ రీ రిలీజ్ చేస్తామని ట్వీట్ చేశారు. ఈ ట్వీట్ ఇపుడు నెట్టి్ంట హల్‌చల్‌ చేస్తోంది.

బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రంలో జెనీలియా హీరోయిన్‌గా నటించింది. హరీశ్‌ జైరాజ్ సంగీతం అందించారు. సోషల్ మీడియాలోమీమ్స్‌ తో డిజైన్‌ చేసిన వీడియోను నాగబాబు ట్విటర్ లో షేర్ చేయగా.. నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది.

ఆరెంజ్‌ రీ రిలీజ్‌ స్పెషల్ మీమ్స్ వీడియో..

Celebrating 12 Glorious years for all time classic #Orange

The film which holds a very special place in many of hearts for its ever refreshing music & heart warming Love story

On demand of Orange Fans Soon Re-release of #orangemovie will be plan on a Good Ocassion. pic.twitter.com/B4bi0SMBEq

— Naga Babu Konidela (@NagaBabuOffl) November 27, 2022