December 14, 2022 / 05:00 PM IST

టాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి (Chiranjeevi), మాస్‌ మహారాజా రవితేజ చాలా కాలం తర్వాత మళ్లీ సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరవబోతున్నారు. అన్నయ్య సినిమాలో మెరిసిన ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్‌ మళ్లీ సందడి చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. చిరంజీవి టైటిల్‌ రోల్‌ చేస్తున్న మాస్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ వాల్తేరు వీరయ్య (Waltair Veerayya)లో రవితేజ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.

రవితేజ ఇందులో ఏసీపీ విక్రమ్‌సాగర్‌ పాత్రలో కనిపిస్తుండగా… ఫస్ట్‌ లుక్‌ టీజర్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. కాగా వాల్తేరు వీరయ్యలో రవితేజ షూటింగ్‌ పార్టుకు సంబంధించిన స్టిల్స్ ను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఇపుడు ఈ స్టిల్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. డైరెక్టర్ బాబీ, ఫైట్‌ మాస్టర్లు రామ్‌-లక్ష్మణ్‌ పర్యవేక్షణలో యాక్షన్‌ సీన్‌ షూట్‌ చేస్తున్నపుడు తీసిన స్టిల్స్ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో చెబుతున్నాయి.

రవితేజ మరోసారి తన మార్క్‌ స్టైల్‌ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ అందించేందుకు రెడీ అవుతున్నట్టు ఫస్ట్‌ లుక్ టీజర్‌తో తెలిసిపోతుంది. బాబీ (కేఎస్ ర‌వీంద్ర‌) దర్శకత్వంలో వస్తున్న వాల్తేరు వీరయ్య 2023 సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 13న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా సందడి చేయబోతుంది. ఈ చిత్రంలో శృతిహాస‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. రాక్ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

రవితేజ ఏసీపీ విక్రమ్‌సాగర్‌ వర్కింగ్ స్టిల్స్..

Mass Maharaja @RaviTeja_offl's working stills from the sets of #WaltairVeerayya 🔥

Have you met Vikram Sagar ACP yet?

– https://t.co/DJU6adONHa#WaltairVeerayyaOnJan13th

Mega⭐ @KChiruTweets @dirbobby @shrutihaasan @CatherineTresa1 @ThisIsDSP @konavenkat99 @SonyMusicSouth pic.twitter.com/YgkUrepYpR

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 14, 2022