Raviteja | రవితేజ ఫ్యామిలీ నుంచి మరో యాక్టర్‌.. వివరాలివే

March 23, 2023 / 06:49 PM IST

టాలీవుడ్‌ హీరో రవితేజ (Raviteja) కుమారుడు మహాధన్‌ ఇప్పటికే సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరిసిన విషయం తెలిసిందే. రాజా ది గ్రేట్‌ చిత్రంలో రవితేజ చిన్ననాటి పాత్రలో కనిపించాడు మహాధన్‌. కాగా త్వరలోనే మహాధన్‌ను హీరోగా పరిచయం చేసేందుకు రవితేజ రెడీ అవుతున్నాడని ఇప్పటికే ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో వార్తలు రౌండప్ చేస్తున్నాయి. కట్‌ చేస్తే.. మహాధన్‌ కాకుండా ఇప్పుడు రవితేజ ఫ్యామిలీ నుంచి మరో వ్యక్తి ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. అతడెవరనే కదా మీ డౌటు. రవితేజ సోదరుడు రఘు కుమారుడు మాధవ్ (Maadhav bhupathi raju)‌.

పెళ్లి సందD (డెబ్యూ సినిమా)తో డైరెక్టర్‌గా మంచి బ్రేక్‌ అందుకున్న గౌరీ రోనంకి (Gowri Ronanki) దర్శకత్వంలో హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు మాధవ్‌. ప్రొడక్షన్‌ నంబర్‌ 2గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ నేడు గ్రాండ్‌గా లాంఛ్‌ అయింది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి దర్శకేంద్రుడు కే రాఘవేంద్రరావు క్లాప్ కొట్టారు. ఈ చిత్రాన్ని యెలమంచి రాణి సమర్పణలో జేజేఆర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ నిర్మిస్తోంది. ఈ మూవీకి అనూప్‌ రూబెన్స్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ఈ కార్యక్రమానికి రవితేజ హాజరు కాలేదు. రవితేజ సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉండటం వల్ల లాంఛింగ్ ఈవెంట్‌కు రాలేకపోయారని నిర్మాత రవిచంద్ తెలిపారు. అయితే చిత్రయూనిట్‌కు రవితేజ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారన్నారు. ఈ మూవీలో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో ఎవరు కనిపించబోతున్నారన్నది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ లో పెట్టారు మేకర్స్‌. ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలపై త్వరలోనే క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు. రఘు పలు చిత్రాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా నటించాడు.

Introducing @RaviTeja_offl brother #Raghu son #Maadhav as hero.😍

Clicks from #JJREntertainmentsLLP #YalamanchiRani Presents ,Production No 2 movie launch.✨

Directed by #PellisandaD fame #GowriRonanki. More details soon.🤟 pic.twitter.com/zMK3Telku4

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) March 23, 2023