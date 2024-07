Ravi Teja Mr Bachchan Sitar Song Promo Is Out Now

Mr Bachchan | మిస్టర్‌ బచ్చన్ బ్యూటిఫుల్ ట్యూన్‌.. రవితేజ Sitar Song ప్రోమో

July 8, 2024 / 06:40 PM IST

Mr Bachchan | మాస్‌ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja) కాంపౌండ్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే అంచనాలు మామూలుగా ఉండవు. అందులోనా హరీష్‌ శంకర్‌ (Harish Shankar)తో సినిమా అంటే రికార్డుల గురించే అంతటా చర్చ నడుస్తుంది. ఇప్పుడీ ఇద్దరి కాంబోలో వస్తోన్న చిత్రం ‘మిస్టర్‌ బచ్చన్‌’ (Mr Bachchan). ఈ చిత్రంలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీ నుంచి సితార్‌ సాంగ్ ప్రోమోను రిలీజ్ చేశారు.

రవితేజ, భాగ్యశ్రీ బోర్సే కెమిస్ట్రీలో అందమైన లొకేషన్లలో ఈ పాట ఉండబోతున్నట్టు తెలియజేస్తూ విడుదల చేసిన ట్యూన్‌ ఇంప్రెసివ్‌గా సాగుతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. సితార్‌ ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను జులై 10న ఉదయం 11.07 గంటలకు లాంచ్ చేయనున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌. మిస్టర్ బచ్చన్‌ టైటిల్‌ పోస్టర్‌లో రవితేజ తన ఫేవరేట్ లెజెండరీ యాక్టర్‌ అమితాబ్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ మెస్మరైజ్‌ చేస్తున్నాడు.

ఈ మూవీకి మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ పతాకంపై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. రవితేజ బిగ్‌బి అమితాబ్‌బచ్చన్‌కు వీరాభిమాని అని తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మిస్టర్‌ బచ్చన్‌ టైటిల్‌ పెట్టడంతో సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ మూవీలో కథానుగుణంగా రవితేజ అమితాబ్‌బచ్చన్‌ అభిమానిగా కనిపించనున్నాడట‌.

