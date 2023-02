February 27, 2023 / 04:38 PM IST

Rashmika Mandanna | పుష్ప సినిమాలో శ్రీవల్లి పాత్రలో మెరిసి సూపర్ క్రేజ్‌ సంపాదించుకుంది కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna). ఈ సినిమాతో ఫాలోవర్లను మరింత పెంచేసుకుంది. నేషనల్‌ క్రష్‌గా మారిపోయిన ఈ టాలెంటెడ్‌ బ్యూటీ హిందీలో కూడా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలు చేస్తూ ఫుల్ బిజీగా మారిపోయింది. కాగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమితాబ్‌ బచ్చన్‌తో కలిసి గుడ్‌ బై (Good Bye) సినిమా (హిందీ డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్)లో మెరిసిన విషయం తెలిసిందే.

ఈ సినిమాకుగాను జీ సినిమా అవార్డ్సు2023 (Zee CineAwards 2023)లో బెస్ట్‌ డెబ్యూ యాక్టర్‌గా పురస్కారం అందుకుంది రష్మిక. ‘ఇది మీతోపాటు మా గుడ్‌బై టీం వల్లే.. ధన్యవాదాలు.. ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉంటానంటూ.. ‘అవార్డు అందుకున్న సందర్భంగా తన సంతోషాన్ని అందరితో పంచుకుంది రష్మిక. ‘నాకు చాలా చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు. నా పర్‌ఫార్మెన్స్ కు అవార్డు రావడం పట్ల గౌరవంగా భావిస్తున్నానని’ ట్వీట్ చేసింది రష్మిక.

ముంబైలో జరిగిన ఈ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమానికి బ్లాక్ అవుట్‌ ఫిట్‌లో హాజరైంది రష్మిక మందన్నా. పొట్టి డ్రెస్‌లో హొయలుపోతూ ఈవెంట్‌కే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ ఫొటోలు, వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

రష్మిక మందన్నా ప్రస్తుతం సందీప్‌ రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్‌లో రణ్‌ బీర్‌ కపూర్ టైటిల్‌ రోల్ పోషిస్తున్న యానిమల్‌లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు అల్లు అర్జున్‌, సుకుమార్ కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్న సీక్వెల్‌ ప్రాజెక్టు పుష్ప.. ది రూల్‌లో హీరోయిన్‌గా మరోసారి మెరువబోతుంది.

అవార్డ్స్‌ సెర్మనీలో రష్మిక సందడి ఇలా..

A very very special day, got an award, had a performance… feel absolutely grateful for everything and everyone in my life 🤍 pic.twitter.com/PurNGOHOtk

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) February 27, 2023