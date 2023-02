February 27, 2023 / 03:58 PM IST

Chiranjeevi | కేంద్ర సమాచార, ప్రసార, యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడా శాఖ మంత్రి అనురాగ్‌ ఠాకూర్‌ను టాలీవుడ్‌ హీరోలు చిరంజీవి (Chiranjevi), అక్కినేని నాగార్జున కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఇద్దరు హీరోలు అనురాగ్‌ ఠాకూర్‌ను శాలువాతో సత్కరించారు. అనంతరం ఆయనకు గణేశుడి విగ్రహాన్ని బహూకరించారు. ఠాకూర్‌తో సమావేశమైన విషయాన్ని తెలియజేస్తూ.. ఫొటోలను చిరంజీవి ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశాడు.

నిన్న హైదరాబాద్‌కు వచ్చినప్పుడు మమ్మల్ని కలిసేందుకు సమయం కేటాయించినందుకు కేంద్రమంత్రి అనురాగ్‌ ఠాకూర్‌కు ధన్యవాదాలు. భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమ సాధిస్తున్న వేగవంతమైన పురోగతి గురించి నా సోదరుడు నాగార్జునతో కలిసి జరిపిన చర్చలు చాలా గొప్పగా జరిగాయి..అంటూ ట్వీట్ చేశాడు చిరంజీవి. కేంద్రమంత్రి అనురాగ్‌ ఠాకూర్‌ను కలిసిన వారిలో నిర్మాత అల్లు అరవింద్ కూడా ఉన్నారు.

Thank you dear Sri @ianuragthakur for making time to drop by at my place on your visit to Hyderabad yesterday.

Loved the delightful discussion we had along with my brother @iamnagarjuna

about the Indian Film Industry and the rapid strides it is making! pic.twitter.com/Bm6bjvHT39

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) February 27, 2023