Ram Charan | క్లింకారాకు ఆరు నెలలు పూర్తి.. మహాలక్ష్మి ఆలయంలో చరణ్‌ దంపతుల ప్రత్యేక పూజలు

December 20, 2023 / 04:11 PM IST

Ram Charan | మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ (Ram Charan), ఉపాసన (Upasana) దంపతులకు ఇటీవలే ఓ పాప పుట్టిన విషయం తెలిసిందే. మెగా ప్రిన్సెస్ (mega princess)కు ‘క్లింకారా’ (Klin Kaara) అని పేరు కూడా పెట్టారు. పాప పుట్టి నేటికి ఆరునెలలు పూర్తైంది. ఈ నేపథ్యంలో చరణ్‌ దంపతులు తమ కుమార్తెతో కలిసి ముంబై (Mumbai)లోని మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని (Mahalaxmi temple) దర్శించుకున్నారు.

ఇటీవలే రామ్ చరణ్ దంపతులు కూతురిని తీసుకుని ముంబైకి వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. గత నాలుగు రోజులుగా చరణ్‌ తన ఫ్యామిలీతో ముంబైలోనే ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో క్లింకార పుట్టి నేటికి ఆరు నెలలు పూర్తైన సందర్భంగా.. చరణ్‌ దంపతులు తన కూతురితో కలిసి ముంబైలోని మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. అక్కడ అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. కాగా, ఈ ఏడాది జూన్ 20న హైదరాబాద్‌ జూబ్లీహిల్స్ లోని అపోలో ఆసుపత్రిలో ఉపాసన పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.

Our favourite trio, Ram Charan, Upasana, and the adorable Klin Kaara—seek blessings at Mahalaxmi temple as they celebrate 6 months with the Laxmi of their house. #ramcharan #upasana #ramklin #klinkaara #mahalaxmitemple @AlwaysRamCharan @upasanakonidela pic.twitter.com/rINHngsjX3

— RC Yuvashakthi KA (@RCYuvashakthiKA) December 20, 2023