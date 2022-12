Tiragabadara Saami | తిరగబడర స్వామి అంటున్న రాజ్‌ తరుణ్‌.. కొత్త సినిమా లాంఛ్‌

December 1, 2022 / 12:41 PM IST

టాలీవుడ్ యువ హీరో రాజ్‌ తరుణ్‌ (Raj Tarun) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం తిరగబడర స్వామి (Tiragabadara Saami). పిల్లా నువ్వులేని జీవితం ఫేం ఏఎస్‌ రవికుమార్ చౌదరి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ హైదరాబాద్‌లో పూజా కార్యక్రమాలతో నేడు గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైంది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి నిర్మాత సీ కల్యాణ్‌ క్లాప్‌ కొట్టగా.. ప్రముఖ నిర్మాత కేఎస్‌ రవికుమార్‌ కెమెరా స్విఛాన్‌ చేశారు.

పోకూరి బాబూరావు స్క్రిప్ట్‌ను డైరెక్టర్‌ ఏఎస్‌ రవికుమార్ చౌదరికి అందజేశారు. పూజా కార్యక్రమానికి కాశీ విశ్వనాథ్‌, వీర శంకర్‌, బెక్కెం వేణు గోపాల్‌, ప్రసన్న కుమార్‌, జీవితా రాజశేఖర్‌ హాజరయ్యారు. ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని సురక్షా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌పై మల్కాపురం శివకుమార్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి జేబీ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌.

ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా ఎవరు కనిపించబోతున్నారన్నది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. రాజ్‌తరుణ్‌ రీసెంట్‌గా జీ5 సిరీస్‌ అహ నా పెళ్లంట ప్రాజెక్ట్‌తో డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ ఫాంలోకిఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఈ చిత్రం మంచి టాక్‌ తెచ్చుకుంది. తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌తో గ్రాండ్ సక్సెస్‌ అందుకోవాలని ఎదురుచూస్తున్నాడు రాజ్‌ తరుణ్‌.

సినిమా లాంఛ్‌ ఫొటోలు..

