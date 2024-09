September 4, 2024 / 01:09 PM IST

Prabhas – Allu arjun | తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరద ప్రభావం వల్ల న‌ష్ట‌పోయిన బాధితులను ఆదుకునేందుకు టాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులు ముందుకొస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే అగ్ర హీరోలు మెగాస్టార్ చిరంజీవితో పాటు బాలకృష్ణ, మహేశ్‌బాబు, ఎన్టీఆర్‌, విశ్వక్‌సేన్‌, సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ తదితరులు విరాళం ప్రకటించిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా న‌టుడు ప్ర‌భాస్‌తో పాటు అల్లు అర్జున్ కూడా వరద బాధితుల కోసం తమ‌ వంతు సాయం ప్రకటించారు

వరద బాధితుల కోసం ఏపీ, తెలంగాణ‌ సీఎం రిలీఫ్‌ ఫండ్‌ల‌కు ప్ర‌భాస్ రూ. కోటి చొప్పున విరాళం ప్ర‌క‌టించ‌గా.. అల్లు అర్జున్ రూ.50 లక్షల చొప్పున ఇరు రాష్ట్రాల‌కు విరాళం ప్ర‌క‌టించారు. ఈ విషయాన్ని ఇద్ద‌రు హీరోలు సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలలో వరద ప్రభావం వల్ల ప్రజలకు కలిగిన, కలుగుతున్న కష్టాలు తనను కలిచివేస్తున్నాయని.. ఇలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో సహాయ చర్యలకు మద్దతుగా నేను రెండు రాష్ట్రాల సిఎం రిలీఫ్ ఫండ్‌లకు మొత్తం రూ.కోటి విరాళంగా ఇస్తున్నాను. ప్రజలంతా సురక్షితంగా ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నానని అల్లు అర్జున్ రాసుకోచ్చాడు.

I’m saddened by the loss and suffering caused by the devastating rains in Andhra Pradesh and Telangana. In these challenging times, I humbly donate ₹1 crore in total to the CM Relief Funds of both states to support the relief efforts. Praying for everyone’s safety 🙏.…

