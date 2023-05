Adipurush | ప్రభాస్‌ ఆది పురుష్‌ ట్రైలర్‌ స్క్రీనింగ్‌ రద్దు.. కానీ

May 8, 2023 / 04:38 PM IST

Adipurush | పాన్ ఇండియా స్టార్‌ హీరో ప్రభాస్‌ (Prabhas) నటిస్తోన్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి ఆదిపురుష్ (Adipurush). మైథలాజిక‌ల్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి తానాజీ ఫేం ఓం రౌత్ (Om Raut) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఆదిపురుష్‌ను 2023 జూన్‌ 16న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు మేకర్స్‌ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ట్రైలర్‌ లాంఛ్‌కు కూడా ముహూర్తం ఫిక్స్ చేశారు.

మే 9న తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు థియేటర్లలో థ్రియాట్రికల్‌ ట్రైలర్‌ను ప్రదర్శించనున్నట్టు మేకర్స్‌ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. థియేటర్ల జాబితా కూడా ప్రకటించేశారు. అయితే ఓం రౌత్ టీం ప్రభాస్‌ అభిమానులకు నిరాశ కలిగించే నిర్ణయం తీసుకుంది. ముందుగా నిర్ణయించిన జాబితాలో తెలంగాణ, ఏపీలోని 10 థియేటర్లలో ట్రైలర్‌ స్క్రీనింగ్‌ను రద్దు చేసింది. 3డీ స్క్రీన్లు అందుబాటులో లేకపోవడమే దీనిక్కారణమట. అభిమానులు ఆందోళన చెందకుండా అదనంగా మరో 5 థియేటర్లలో స్క్రీనింగ్ ఏర్పాటు చేసినట్టు యూవీ క్రియేషన్స్ ట్వీట్ చేసింది.

ఆదిపురుష్‌లో ప్రభాస్‌ రాముడి పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. బాలీవుడ్ భామ కృతిస‌న‌న్ సీతగా నటిస్తోంది. బాలీవుడ్ యాక్టర్‌ సైఫ్ అలీ ఖాన్ రావ‌ణాసురుడి (లంకేశ్‌)గా నటిస్తున్నాడు. లక్ష్మణుడిగా స‌న్నీ సింగ్ .. హ‌నుమంతుడి పాత్రలో దేవ్‌ద‌త్తా న‌గే న‌టిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని టీ సిరీస్, రెట్రోఫైల్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. సాచెట్‌-ప‌రంప‌ర ఆదిపురుష్‌ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ప్రభాస్‌ మరోవైపు పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌లు సలార్, ప్రాజెక్ట్‌ Kతోపాటు టాలీవుడ్ హార్రర్ కామెడీ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు.

🚨Important update

Due to lack of a 3D screen, the trailer screening at certain theaters stands cancelled.

But don’t worry, we’ve got you covered 😇 #AdipurushTrailer 🛕 will now be screened in 5️⃣ additional theaters!

Witness the Epic Saga of #Adipurush unfold on the big… pic.twitter.com/J0ye5I8IlC

— UV Creations (@UV_Creations) May 8, 2023