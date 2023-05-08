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Vadivelu | సింగర్‌గా స్టార్‌ కమెడియన్‌.. ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ స్టిల్ వైరల్

Vadivelu | స్టార్ కమెడియన్ వడివేలు ( Vadivelu), ఉదయనిధి స్టాలిన్ (Udhayanidhi Stalin) ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం మామన్నన్ (Maamannan). కాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది.

Vadivelu | సింగర్‌గా స్టార్‌ కమెడియన్‌.. ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ స్టిల్ వైరల్

Vadivelu |  డైరెక్టర్ మారి సెల్వరాజ్ ప్రస్తుతం పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్ జోనర్‌లో సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. స్టార్ కమెడియన్ వడివేలు ( Vadivelu), ఉదయనిధి స్టాలిన్ (Udhayanidhi Stalin) ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మామన్నన్ (Maamannan) టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో కీర్తిసురేశ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. వచ్చే నెలలో విడుదలకు రెడీ అవుతోంది. కాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది.

ఆస్కార్ విన్నర్‌, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్‌ ఇటీవలే ఈ సినిమాకు హైలెట్‌గా నిలిచే ఓ పాటను రికార్డింగ్ చేశాడు. ఈ పాటను వడివేలుతో పాడించడం విశేషం. సాంగ్ రికార్డింగ్ సందర్భంగా స్టూడియోలో ఏఆర్ రెహ్మాన్‌ వడివేలుతో కలిసి దిగిన స్టిల్‌ ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్లో సర్క్యులేట్ అవుతోంది. ఈ ట్రాక్‌ గురించి రానున్న రోజుల్లో పూర్తి క్లారిటీ ఇవ్వనుంది ఏఆర్ రెహ్మాన్ టీం. ఈ చిత్రంలో మలయాళ స్టార్ హీరో ఫహద్‌ ఫాసిల్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. రెడ్ జియాంట్‌ మూవీస్‌పై ఎం షెంగబాగ్‌ మూర్తి, ఆర్‌ అర్జున్ దురై నిర్మిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే విడుదలైన మామన్నన్ ఫస్ట్‌ లుక్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. వడివేలు ఓ వైపు సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై అలరిస్తూనే.. మరోవైపు తన వాయిస్‌తో అభిమానులకు ఎలాంటి వినోదాన్ని పంచబోతున్నాడన్నది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

వడివేలుతో ఏఆర్ రెహ్మాన్‌ స్టిల్‌..

మామన్నన్ ఫస్ట్‌ లుక్‌..

 

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