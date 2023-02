February 3, 2023 / 05:35 PM IST

Sidharth Kiara wedding | చాలా కాలంగా వస్తున్న పుకార్లను నిజం చేస్తూ బాలీవుడ్ యాక్టర్లు సిద్దార్థ్‌ మల్హోత్రా-కియారా అద్వాని (Sidharth- Kiara wedding) పెళ్లి చేసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. రాజస్థాన్‌లోని జైసల్మీర్ కోటలో ఫిబ్రవరి 6న వెడ్డింగ్ ఈవెంట్ జరుగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే కోటను సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. వెడ్డింగ్‌ సెలబ్రేషన్స్ లో భాగంగా నిర్వహించే మెహిందీ సెర్మనీ కోసం బాలీవుడ్ మెహిందీ ఆర్టిస్ట్‌ వీనా వగ్డాకు ఆహ్వానం అందింది.

ఈ మేరకు ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ టర్మినల్‌ 2 నుంచి బయలుదేరుతున్నపుడు దిగిన ఫొటోతోపాటు రాజస్థాన్‌కు చేరుకున్న మరో స్టిల్‌ను కూడా అందరితో పంచుకుంది వీనా వగ్డా. వీటిలో ఎయిర్ పోర్టులో దిగిన ఫొటో ఒకటి నెట్టింట్లో సందడి చేస్తోంది. రాజస్థాన్‌ పిలుస్తోంది.. బిగ్‌ఫ్యాట్ ఇండియన్‌ వెడ్డింగ్‌ అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లతో వీనా వగ్డా స్టిల్స్ ఆన్‌లైన్‌లో హల్ చల్ చేస్తోంది.

ప్రీ వెడ్డింగ్‌ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఫిబ్రవరి 4,5 వ తేదీల్లో హల్దీ, మెహెందీ, సంగీత్‌ సెర్మనీలను ప్లాన్ చేశారు. జైసల్మీర్ లోని సూర్యగఢ్‌ ప్యాలెస్‌ (Suryagarh Palace hotel)లో జరుగనున్న వెడ్డింగ్‌కు క్లోజ్‌ ఫ్రెండ్స్‌‌, కుటుంబ సభ్యులు, షాహిద్‌ కపూర్‌, మీరా కపూర్‌, కరణ్‌ జోహార్‌, వరుణ్‌ ధవన్‌తోపాటు పలువురు ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు హాజరుకానున్నట్టు సమాచారం.

