September 4, 2024 / 08:21 PM IST

Pooja Hegde | చివరగా కిసీ కా భాయ్‌ కిసీ కీ జాన్, సర్కస్‌ సినిమాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది పూజాహెగ్డే (Pooja Hegde). ఈ రెండు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టాయి. ఈ భామ నెక్ట్స్ హై బడ్జెట్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌గా రాబోతున్న దేవ చిత్రంలో నటిస్తోంది. బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ షాహిద్‌ కపూర్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. మాలీవుడ్ డైరెక్టర్‌ రోషన్ మాథ్యూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

ఈ సినిమాతో బీటౌన్‌ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు రోషన్‌ మాథ్యూ. తాజాగా ఈ మూవీ షూటింగ్ అప్‌డేట్ అందించింది పూజా హెగ్డే. దేవలో తన పార్టుకు సంబంధించి చిత్రీకరణ పూర్తయినట్టు తెలియజేసింది. మా సినిమాలో భాగమైన మీకు, మీ అద్భుతమైన పని తీరుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మీ శ్రద్ద, జ్ఞానం సెట్‌కు జీవం పోసింది. ఈ విషయం సినిమాలో కనిపించనుంది. ఎప్పుడూ మెస్మరైజ్ చేస్తూ ఉండాలని.. ప్రేమతో.. అంటూ ఓ పోస్ట్‌ షేర్ చేసింది దేవ టీం.

The song #BhasadMacha schedule wrapped up on the sets of movie #Deva starring #ShahidKapoor and #PoojaHegde. Can’t wait for the song seeing Shahid Kapoor dancing.

