Janaka Aithe Ganaka | సుహాస్‌ జనక అయితే గనక విడుదల వాయిదా.. కారణమిదే

September 4, 2024 / 02:48 PM IST

Janaka Aithe Ganaka | టాలీవుడ్ యాక్టర్ సుహాస్ కలర్‌ ఫొటో, అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాండ్, ప్రసన్న వదనం సినిమాలతో హీరోగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు సుహాస్‌. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం ‘జనక అయితే గనక’ (Janaka Aithe Ganaka). సందీప్‌రెడ్డి బండ్ల ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని దిల్‌రాజు ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై హర్షిత్‌రెడ్డి, హన్షిత నిర్మిస్తున్నారు.

సెప్టెంబర్ 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుందని మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారని తెలిసిందే. అయితే ఎవరూ ఊహించని విధంగా సినిమాను వాయిదా వేస్తున్నట్టు తెలియజేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరదలతో జనజీవనం స్తంభించిన నేపథ్యంలో వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించాం. ఇప్పుడు వర్షాల మోత. తర్వాత నవ్వుల మోతతో కలుద్దాం. త్వరలోనే కొత్త తేదీతో నవ్వుల వినోదాన్ని అందించేందుకు మీ ముందుకొస్తామని తెలియజేశారు.

ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో సంగీత్, వేన్నెల‌ కిషోర్, రాజేంద్ర ప్రసాద్ త‌దిత‌రులు ఈ సినిమాలో కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.

ఇటీవ‌ల ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఇక టీజ‌ర్‌లో .. ఆ ఒక్క డెసిష‌న్ నా లైఫ్‌ను మార్చేసింది. నేను ఒక‌వేళ తండ్రిని అయితే నా వైఫ్‌ను సిటీలో ఉన్న బెస్ట్ ఆస్ప‌త్రిలో చూపించాలి. నా పిల్ల‌ల‌ను బెస్ట్ స్కూల్‌లో చ‌దివించాలి, బెస్ట్ కాలేజిలో చ‌దివించాలి. వాళ్లకి బెస్ట్ లైఫ్ ఇవ్వాలి. బెస్ట్ ఇవ్వ‌లేన‌ప్పుడు పిల్ల‌ల‌ను క‌న‌కుడదు అంటూసాగుతున్న డైలాగ్స్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు క్లారిటీ ఇచ్చేశాయి.

Due to the ongoing floods and situation, #JanakaAitheGanaka team is pushing the release date from September 7th…will soon meet you. pic.twitter.com/FHU6muq1Vf

— Dil Raju Productions (@DilRajuProdctns) September 4, 2024