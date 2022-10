తమిళనాట సంచలనం సృష్టిస్తున్న ‘PS-1’.. ఆ ఘనత సాధించిన తొలి సినిమాగా సరికొత్త రికార్డు

October 16, 2022 / 03:16 PM IST

Ponniyin Selvan Creates New Record | చాలా కాలం తర్వాత మణిరత్నం ‘పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌’తో మంచి కంబ్యాక్‌ ఇచ్చాడు. భారీ అంచనాల నడుమ సెప్టెంబర్‌ 30న రిలీజైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర భారీ వసూళ్ళతో దూసుకుపోతుంది. కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా విడుదలైన అన్ని భాషల్లోనూ మంచి కలెక్షన్‌లను సాధిస్తుంది. విక్రమ్‌, కార్తి, జయంరవి, ఐశ్వర్యరాయ్‌, త్రిష వంటి భారి తారగణం ఈ చిత్రంలో నటించడంతో అంతే భారీ స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్‌ వచ్చాయి. మొదటి రోజే ఈ చిత్రం రూ.80 కోట్ల వరకు కలెక్షన్‌లను సాధించి ఔరా అనిపించింది. ఇప్పటివరకు ఈ సినిమా రూ.430 కోట్ల వరకు కలెక్షన్‌లు సాధించింది. ఇటీవలే విక్రమ్‌(రూ.417) పేరిట ఉన్న గ్రాస్‌ కలెక్షన్‌ల రికార్డును బ్రేక్‌ చేసిన విషయం తెలిసిందే. కాగా తాజాగా ఈ చిత్రం మరో రికార్డును క్రియేట్‌ చేసింది.

ఈ చిత్రం లేటెస్ట్‌గా తమిళ్‌లో మరో అరుదైన ఘనతను సాధించింది. తమిళంలో ఈ సినిమా తాజాగా రూ.200 కోట్ల గ్రాస్‌ను కలెక్ట్‌ చేసింది. కోలీవుడ్‌ సినీ చరిత్రలోనే ఒక్క తమిళంలోనే ఇన్ని కోట్ల గ్రాస్‌ రావడం ఇదే మొదటిసారి. పొటీగా కొత్త కొత్త సినిమాలు వస్తున్నా సరే. పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌కు ఆధరణ మాత్రం తగ్గడం లేదు. ప్రేక్షకులు థియేటర్లలో మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ సినిమాను చూస్తున్నారు. మణిరత్నం టేకింగ్‌, విజన్‌ ప్రేక్షకులను మాయ చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్‌తో కలిసి మణిరత్నం స్వీయ నిర్మాణంలో తెరకెక్కించాడు. ఇక త్వరలోనే పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ సెకండ్ పార్టుకు సంబంధించిన పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులను చిత్రబృందం ప్రారంభించే ఆలోచనలో ఉన్నారు. కాగా సెకండ్ పార్టు వచ్చే ఏడాది ప్రథమార్థంలో రిలీజ్‌ కానుంది.

