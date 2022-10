PS-1 | ‘బ్రహ్మాస్త్ర’ రికార్డు బ్రేక్‌ చేసిన ‘పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌’..!

October 19, 2022 / 03:40 PM IST

PS-1 Breaks Brahmastra Record | గత కొన్నేళ్ళుగా కమర్షియల్‌ హిట్టు కోసం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న మణిరత్నంకు ‘పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌’ మంచి బ్రేక్‌ ఇచ్చింది. భారీ అంచనాల నడుమ సెప్టెంబర్‌ 30న రిలీజైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర భారీ వసూళ్లను సాధిస్తుంది. ఇండియన్‌ సినీ చరిత్రలో నయా రికార్డులు సృష్టిస్తుంది. భారీ హైప్‌తో రిలీజైన ఈ చిత్రం అంతే భారీ స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. ఈ చిత్రం కేవలం తమిళంలోనే కాకుండా విడుదలైన అన్ని భాషల్లోనూ మంచి వసూళ్ళను సాధిస్తుంది. ఇప్పటికే ఎన్నో రికార్డులను క్రియేట్‌ చేసిన ఈ చిత్రం తాజాగా మరో అరుదైన రికార్డు క్రియేట్‌ చేసింది.

తాజాగా ఈ చిత్రం రూ.450 కోట్ల గ్రాస్‌ కలెక్షన్‌లను సాధించింది. కాగా ఈ బ్రహ్మస్త్ర పేరిట ఉన్న రూ.425 కోట్ల రికార్డును బ్రేక్‌ చేసి ఈ ఏడాది అత్యధిక కలెక్షన్‌లు సాధించిన మూడో చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్‌ చేసింది. మొదటి రెండు స్థానాల్లో కేజీఎఫ్‌-2, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ చిత్రాలు ఉన్నాయి. హిస్టారికల్‌ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో విక్రమ్‌, కార్తి, జయం రవి, ఐశ్వర్యరాయ్‌, త్రిష వంటి భారీ తారాగణం నటించింది. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్‌తో కలిసి మణిరత్నం స్వీయ నిర్మాణంలో తెరకెక్కించాడు. తెలుగులో ఈ సినిమాను శ్రీవెంకటేశ్వరా క్రియేషన్స్ పతాకంపై దిల్‌రాజు రిలీజ్‌ చేశాడు. మణిరత్నం ఈ చిత్రాన్ని కల్కి కృష్ణమూర్తి రాసిన ‘పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌’ నవల ఆధారంగా తెరకెక్కించాడు.

History in the making 🐯 🔥#PS1 hits a staggering 450+ crores at the box office ✨

Thank you for all the love and support!#PonniyinSelvan1 🗡️ #ManiRatnam @arrahman @LycaProductions @tipsofficial @tipsmusicsouth pic.twitter.com/av048gWabU

— Madras Talkies (@MadrasTalkies_) October 19, 2022