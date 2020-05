కొత్త‌ లుక్‌ లో ఎన్టీఆర్‌..ఫొటో వైరల్‌

టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ ఎన్టీఆర్‌ తాజా ప్రాజెక్టు ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌..రౌద్రం రణం రుథిరం షూటింగ్‌ లాక్‌ డౌన్‌ తో నిలిచిపోయిన విషయం తెలిసిందే. సినిమాకు సంబంధించిన తాజా అప్‌ డేట్ల కోసం ఎన్టీఆర్‌ అభిమానులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఎన్టీఆర్‌ న్యూలుక్‌ ఒకటి నెట్టింట్లో వైరల్‌ అవుతోంది. మే 20న ఎన్టీఆర్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ సిక్స్‌ ప్యాక్‌ లుక్‌ లో ఉన్న స్టిల్‌ ఆకట్టుకుంటోంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఉన్న ఎన్టీఆర్‌ కొత్త లుక్‌కు ఫ్యాన్స్‌ ఫిదా అవుతున్నారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎన్టీఆర్‌ లుక్‌ తో ఉన్న చిత్రాన్ని నటుడు రానా ట్విట్టర్‌ లో పోస్ట్‌ చేస్తూ బర్త్‌ డే విషెస్‌ చెప్పాడు.

As they say things which cant be expressed in words can be expressed through art... So a small gift to you @tarak9999 and your fans...Happy birthday Tarak.... #HappyBirthdayNTR pic.twitter.com/iuNHkAYbjs