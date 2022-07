July 28, 2022 / 03:40 PM IST

ఈగ‌, బాహుబ‌లి, సైరా సినిమాల‌తో టాలీవుడ్ లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు క‌న్న‌డ హీరో సుదీప్ కిచ్చా (Kichcha Sudeep). ఈ శాండ‌ల్ వుడ్ స్టార్ హీరో అనూప్ భందారి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఫాంట‌సీ యాక్ష‌న్ అడ్వెంచ‌ర్ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన‌ విక్రాంత్ రోన (Vikrant Rona) లో లీడ్ రోల్ పోషించ‌గా..నేడు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకొచ్చింది. ఇప్ప‌టికే బాహుబ‌లి డైరెక్ట‌ర్ ఎస్ఎస్ రాజ‌మౌళి (SS Rajamouli) హీరో సుదీప్ టీంకు శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తూ..ట్వీట్ చేయ‌గా నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

కాగా తాజాగా మ‌రో పాన్ ఇండియా స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ ప్ర‌శాంత్ నీల్ (Prashanth Neel) కూడా సుదీప్ తోపాటు చిత్ర‌బృందానికి విషెస్ తెలియ‌జేశాడు. అద్బుత‌మైన చిత్రం విక్రాంత్ రోన #VikrantRona హీరో కిచ్చా సుదీప్ సార్, డైరెక్ట‌ర్ అనూప్ భందారి స‌క్సెస్ అందుకోవాల‌ని ఆకాంక్షిస్తున్నా. ఎన్నో మైల్ స్టోన్స్ చేరుకోవాల‌ని కోరుకుంటూ..చిత్ర‌యూనిట్‌కు ఆల్ ది బెస్ట్ అని ట్వీట్ చేశాడు ప్ర‌శాంత్ నీల్‌.

నేడు ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా క‌న్న‌డ‌తో పాటు తెలుగు, త‌మిళ‌, హిందీ, క‌న్న‌డ భాష‌ల్లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌లైంది.

విక్రాంత్ రోన ప్రాజెక్టులో నిరూప్ భందారి కీ రోల్ పోషించ‌గా, బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాక్వెలీన్ ఫెర్నాండెజ్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ పోషించింది. ఈ చిత్రాన్ని షాలిని ఆర్ట్స్‌, ఇన్‌వేనియో ఫిలింస్ ఇండియా సంస్థల భాగ‌స్వామ్యంతో సుదీప్ స్వీయ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కించాడు.

Wishing all the success to @KicchaSudeep sir and @anupsbhandari for the spectacle #VikranthRona. To creating many more milestones!

All the best to the entire team👏

— Prashanth Neel (@prashanth_neel) July 28, 2022