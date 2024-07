TFPC | హీరోహీరోయిన్లకు ఇకపై నో అడ్వాన్స్‌.. తమిళ సినీ నిర్మాతల మండలి షాకింగ్‌ డెసిషన్‌..!

July 29, 2024 / 06:34 PM IST

TFPC | అడ్వాన్స్‌లు తీసుకుని షూటింగ్స్‌ పూర్తి చేయని నటీనటులపై తమిళ సినీ నిర్మాతల మండలి (Tamil Film Producers Council) కొరడా ఝళిపించింది. అడ్వాన్స్‌లు తీసుకొని షూటింగ్స్‌ పూర్తి చేయడం లేదని ధనుష్‌ (Dhanush)పై ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ధనుష్‌ తీరుపై నిర్మాతల మండలి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇకపై అనుమతులు ఉంటేనే ధనుష్‌ సినిమాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇవ్వాలని నిర్మాతల మండలి నిర్ణయించింది.

ఈ మేరకు ఆగస్టు 15 తర్వాత కొత్త సినిమా షూటింగ్స్‌ను నిర్మాతల మండలి నిలిపేయాలని నిర్ణయించింది. పెండింగ్‌లో ఉన్న సినిమాలు పూర్తి చేసిన తర్వాతే కొత్త సినిమాల షూటింగ్స్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించాలని మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న సినిమాలు, ఇచ్చిన అడ్వాన్స్‌లపై నిర్మాతలను మండలి నివేదిక అడిగింది. ఇకపై సినిమా పూర్తయ్యాకే మరో సినిమాకు కాల్షీట్లు ఇచ్చేలా నిర్మాతల మండలి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఏ హీరోహీరోయిన్ కూడా ఇకపై అడ్వాన్స్‌లు తీసుకోవడం నిషేధం విధించినట్టు సమాచారం.

నిర్మాతల మండలి కొత్త నిర్ణయాల్లో కొన్ని..

స్టార్ యాక్టర్ల సినిమాలు థియేటర్లలో విడుదలైన 8 వారాల (56 రోజులు) తర్వాత మాత్రమే OTT ప్లాట్‌ఫాంలో విడుదల చేయాలి. ఆగస్టు 15 తర్వాత కొత్త తమిళ సినిమా షూటింగ్‌లుండవు.

అక్టోబర్ 31లోపు ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న అన్ని ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయాలి.

నవంబర్ 1 నుండి షూటింగ్‌కు అనుమతి ఉండదు.

