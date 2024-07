July 29, 2024 / 05:29 PM IST

Raja Saab | గ్లోబల్‌ స్టార్ హీరో ప్రభాస్ (Prabhas) కాంపౌండ్‌ నుంచి చాలా కాలం తర్వాత వస్తోన్న కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌ రాజాసాబ్‌ (Raja Saab). మారుతి (Maruthi) డైరెక్షన్‌లో వస్తో్న్న ఈ చిత్రం హార్రర్‌ కామెడీ జోనర్‌లో వస్తోంది. మలయాళ భామ మాళవికా మోహనన్‌ (Malavika Mohanan), ఇస్మార్ట్‌ బ్యూటీ నిధి అగర్వాల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. కాగా ప్రభాస్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న రాజాసాబ్‌ గ్లింప్స్ షేర్ చేసింది మారుతి టీం.

ప్రభాస్‌ సూపర్ స్టైలిష్‌గా చేతిలో పూలబొకే పట్టుకొని అద్దంలో తనను తాను చూసుకుంటూ.. పూలు చల్లుతున్న విజువల్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. గ్లోబల్‌ స్టార్‌ ప్రభాస్‌ను చాలా రోజుల తర్వాత సూపర్ కూల్‌ అండ్ స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో చూసి సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌.మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన రాజాసాబ్‌ టైటిల్‌, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్‌ స్టార్ యాక్టర్ సంజయ్‌ దత్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

సంజయ్‌ దత్‌ ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్‌ తాతగా కనిపించబోతున్నాడని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. మేకర్స్‌ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. రిద్ది కుమార్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని టీజీ విశ్వప్రసాద్, వివేక్ కూచిబొట్ల సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. రాజాసాబ్‌ను 2025 సంక్రాంతి సీజన్‌లో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తుండగా… దీనిపై మేకర్స్‌ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

Revealing the Majestic Vintage Vibe of Darling #Prabhas 🔥#TheRajaSaab 𝐅𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐆𝐥𝐢𝐦𝐩𝐬𝐞 is out now 💥https://t.co/lQsnQgrPIN

𝐀 𝐑𝐞𝐛𝐞𝐥’𝐬 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐝𝐞𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐰𝐢𝐝𝐞 𝐎𝐧 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥 𝟏𝟎𝐭𝐡, 𝟐𝟎𝟐𝟓 🌋… pic.twitter.com/weDuakN82N

— People Media Factory (@peoplemediafcy) July 29, 2024