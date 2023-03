March 20, 2023 / 09:41 PM IST

టాలీవుడ్‌లో రాబోతున్న ఇంట్రెస్టింగ్‌ కాంబినేషన్లలో ఒకటి నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ (Nandamuri Balakrishna), అనిల్ రావిపూడి (Anil Ravipudi). ఈ ఇద్దరి కాంబోలో ఎన్‌బీకే 108 (NBK 108) వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో కలువ కళ్ల సుందరి కాజల్ అగర్వాల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో కనిపించనుంది. మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ నుంచి ఎక్జయిటింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. కాజల్ అగర్వాల్‌ ఇవాళ ఎన్‌బీకే 108 టీంతో చేరిపోయింది.

కాజల్ అగర్వాల్ NBK 108లో మన నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ సరసన కథానాయికగా నటించబోతున్నారు. ఇది గొప్ప ప్రయాణం అవుతుందని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నా.. అని ట్వీట్ చేశాడు అనిల్‌ రావిపూడి. ఈ ట్వీట్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. షూటింగ్‌ నేపథ్యంలో కాజల్ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) హైదరాబాద్‌లో ల్యాండింగ్ అయినట్టు ఫిలింనగర్ సర్కిల్ సమాచారం.

ఈ మూవీలో పెళ్లి సందD ఫేం శ్రీలీల కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి, హ‌రీష్ పెద్ది ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి ఎస్‌ థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. అఖండ, వీరసింహారెడ్డి లాంటి బ్లాక్ బాస్టర్ చిత్రాల తర్వాత థమన్‌ మరోసారి మ్యూజిక్ అందిస్తుండటంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. బాల‌కృష్ణ రానున్న రోజుల్లో బ్యాక్ టు బ్యాక్ అప్‌డేట్స్ తో అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపబోతున్నట్టు తాజా అప్‌డేట్‌తో అర్థమవుతోంది. ఈ ఏడాది వీరసింహారెడ్డి సినిమా సక్సెస్‌తో ఫుల్ జోష్ మీదున్నాడు బాలకృష్ణ.

Privileged to welcome @MsKajalAggarwal on board to play the leading lady opposite to our Natasimham #NandamuriBalakrishna garu in #NBK108🤗

I'm sure this is going to be a great journey 😀@sreeleela14 @MusicThaman @sahugarapati7 @harish_peddi @YoursSKrishna @Shine_Screens pic.twitter.com/L8jIKd8iVd

— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) March 20, 2023