March 20, 2023 / 05:08 PM IST

టాలీవుడ్‌ యాక్టర్ రవితేజ (Ravi Teja) నటిస్తోన్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ రావణాసుర (Ravanasura). సుధీర్‌ వర్మ (Sudheer Varma) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. 2023 ఏప్రిల్‌ 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే రవితేజ టీం రావణాసుర ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా ఉంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మరో సాంగ్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్ . రావణాసుర నుంచి డిక్కా డిష్యుం అంటూ సాగే పాటను మార్చి 22న సాయంత్రం 4:05 గంటలకు విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.

రవితేజ మాస్ ఎనర్జిటిక్‌ వైబ్‌తో సాంగ్ ఉండబోతున్నట్టు తెలియజేశాడు సుధీర్‌ వర్మ. ఈ చిత్రంలో అనూ ఎమ్మాన్యుయేల్‌, పూజిత పొన్నాడ, దక్షా నగార్కర్‌, ఫరియా అబ్దుల్లా, మేఘా ఆకాశ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో సుశాంత్‌ విలన్‌గా కనిపించబోతున్నాడు. అభిషేక్ పిక్చర్స్‌, రవితేజ టీమ్‌ వర్క్స్‌ బ్యానర్లు రావణాసుర చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. రావు రమేశ్‌, మురళీ శర్మ, సంపత్‌ రాజ్‌, నితిన్‌ మెహతా ఈ మూవీలో కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్‌- భీమ్స్‌ సిసిరోలియో ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన రావణాసుర ఆంథెమ్‌తోపాటు గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్‌ నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

డిక్కా డిష్యుం సాంగ్ అప్‌డేట్..

Let the blazing beats of #DikkaDishum from #Ravanasura engulf you with its Mass Energetic Vibe! 🔥

Tune in on March 22nd to experience the magic 😉#RavanasuraOnApril7 @RaviTeja_offl @iamSushanthA @sudheerkvarma#AbhishekPicture@RTTeamWorks#Bheemsceciroleo @saregamasouth pic.twitter.com/Txoxd2nGoT

