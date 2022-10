Ahimsa Movie | నాని రిలీజ్‌ చేయనున్న ‘అహింస’ సెకండ్‌ సింగిల్‌..!

October 15, 2022 / 01:05 PM IST

టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ డి. సురేష్‌బాబు చిన్న కొడుకు అభిరామ్‌ దగ్గుబాటి ‘అహింస’ సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తేజ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ గతంలోనే ప్రారంభమైంది. కానీ క‌రోనా కార‌ణంగా షూట్‌ ఆలస్యమవుతూ వచ్చింది. ఇక ఇటీవ‌లే షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు, టీజర్ సినిమాపై మంచి అంచనాలు నెలకొల్పాయి. యూత్‌ ఫుల్‌ లవ్‌స్టోరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను ఇదే ఏడాది చివర్లో విడుదల చేయాలని మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం వరుసగా అప్‌డేట్‌లను ప్రకటిస్తున్నారు.

కాగా ఈ చిత్రంలోని ‘కమ్మగుంటాదే’ పాటను శనివారం సాయంత్రం నేచురల్‌ స్టార్‌ నాని రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ తాజాగా వెల్లడించారు. ఈ పాటను కాలభైరవ ఆలపించగా.. చంద్రబోస్ సాహిత్యం అందించాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ‘నీతోనే’ సాంగ్‌కు ప్రేక్షకుల నుండి విశేష స్పందన వచ్చింది. ఆర్‌.పీ పట్నాయక్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఆనంది ఆర్ట్స్‌ క్రియేషన్స్ పతాకంపై కిరణ్ నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో అభిరామ్‌కు జోడీగా గీతికా తివారి హీరోయిన్‌గా న‌టించింది.

Natural🌟 @NameisNani to Unveil the #Kammaguntadhey Lyrical Song 🎶 TODAY at 4:05 PM⏳

Stay Tuned!

#AHIMSA ❤️‍🔥@tejagaru @rppatnaik #Kiran @boselyricist @AnandiArtsOffl #AbhiramMohanNarayan #Geethika @kaalabhairava7 #KeerthanaSrinivas @SureshProdns @TimesMusicSouth pic.twitter.com/4tLeJ73FFJ

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) October 15, 2022