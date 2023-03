Dasara | ముంబైలో నాని.. ఆటోలో ఎక్కడికెళ్లాడో తెలుసా..?

March 20, 2023 / 06:01 PM IST

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నాని (Nani) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం దసరా (Dasara). ఈ పక్కా మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌కు శ్రీకాంత్‌ ఓదెల దర్శకత్వం అందిస్తున్నాడు. దసరా మార్చి 30న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే నాని అండ్ టీం ప్రమోషన్స్ లో బిజీగా ఉంది. ఇప్పటికే వైజాగ్ స్టేడియంలో సందడి చేసిన నాని.. ఇప్పుడు ముంబైలో ల్యాండ్‌ అయ్యాడు. నాని స్టైలిష్‌ లుక్‌లో ముంబై లోకల్‌ ఆటోలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. దసరా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఆటోలో ప్రయాణించాడు నాని .

ఇంతకీ నాని ఆటోలో ఎక్కడికెళ్లి ఉంటాడనే కదా మీ డౌటు. aajtak ఛానల్‌కు స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేందుకు ఇలా ఆటోలో వెళ్లాడు నాని. ఈ ఫొటోలు, వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. నాని ఇప్పటికే ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్‌ అరోన్‌ ఫించ్‌తో ధూమ్‌ ధామ్‌ దోస్తాన్‌ సిగ్నేచర్‌ స్టెప్‌ వేయించగా.. ఆన్‌లైన్‌లో హల్ చల్ చేస్తోంది. దసరా చిత్రంలో నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్‌ బ్యూటీ కీర్తిసురేశ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీలో సాయికుమార్‌, సముద్రఖని, జరీనా వహబ్‌, కన్నడ యాక్టర్‌ దీక్షిత్ శెట్టి, మాలీవుడ్ యాక్టర్‌ షైన్‌ టామ్‌ చాకో ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

శ్రీ ల‌క్ష్మి వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి దసరా చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. బొగ్గు గని ఏరియా బ్యాక్ డ్రాప్‌లో సాగే కథతో పాన్ ఇండియా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి సంతోష్ నారాయ‌ణ‌న్ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు,తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ముంబై ఆటోలో నాని..

