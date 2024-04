Family Star | ఓటీటీలోకి రాబోతున్న విజయ్‌ దేవరకొండ ‘ఫ్యామిలీ స్టార్‌’.. ఎప్పుడంటే.?

April 25, 2024 / 07:28 AM IST

Family Star | టాలీవుడ్ న‌టుడు విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay devarakonda), మృణాల్ ఠాకూర్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన తాజా చిత్రం ‘ఫ్యామిలీ స్టార్‌’ (Family Star). ఈ సినిమాకు గీతా గొవిందం ఫేమ్ పరశురామ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌గా.. శ్రీవెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై దిల్‌ రాజు, శిరీష్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 05న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. క‌థ రోటీన్‌గా ఉండ‌డం, కొత్త‌ద‌నం లేక‌పోవ‌డంతో బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద ఆశించిన ఫ‌లితాన్ని అందుకోలేక‌పోయింది. అయితే తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో ‘ఫ్యామిలీ స్టార్‌’ ఏప్రిల్ 26 నుంచి తెలుగు త‌మిళ భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతుంది. ఈ విష‌యాన్ని చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించింది.

VijayDeverakonda’s #FamilyStar to premiere on Amazon Prime from this Friday in Tamil & Telugu 📺 pic.twitter.com/Pe4VEyTK5E

