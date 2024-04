April 25, 2024 / 06:57 AM IST

AMB Cinemas | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ బిజినెస్‌లోకి ఎంట‌ర్ అవుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టికే అగ్ర హీరోలు మహేష్‌బాబు, విజయ్‌ దేవరకొండ, అల్లు అర్జున్‌లు మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ బిజినెస్‌లోకి ఎంట‌ర్ అవ్వ‌గా తాజాగా ర‌వితేజ కూడా మల్టీప్లెక్స్‌ బిజినెస్‌లోకి అడుగుపెట్ట‌బోతున్నారు. ఈ మాస్ హీరో ఏషియన్ సంస్థతో కలిసి ART సినిమాస్ అనే మల్టీప్లెక్స్ కట్టబోతున్నట్టు సమాచారం. ఇదిలావుంటే సూప‌ర్‌స్టార్ మ‌హేశ్ బాబు కొత్తగా మరో మల్టీప్లెక్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాడు.

ఇప్ప‌టికే హైదరాబాద్‌లోని గచ్చిబౌలిలో ఏషియన్ సంస్థతో కలిసి Asian Mahesh Babu (AMB) పేరిట మల్టీప్లెక్స్ కట్టి బాగా సక్సెస్ అయ్యారు. ఆ త‌ర్వాత ఆర్‌టీసీ క్రాస్ రోడ్స్‌లో కూడా మ‌రో AMB ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అయితే తాజాగా AMB మ‌రో రాష్ట్రానికి విస్తరించనుంది. అవును తాజాగా ఏసియన్ మహేష్ బాబు మల్టీప్లెక్స్ తాజాగా బెంగ‌ళూరులో మొద‌లుకానుంది. దీనికి సంబంధించి ఏషియన్ సంస్థ అధికారికంగా సోషల్ మీడియాలో ప్ర‌క‌టించింది. త్వ‌ర‌లోనే ఈ మల్టీప్లెక్స్‌ను ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానుంది.

ఈ మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ బిజినెస్‌లోకి ఇంత‌కుముందు మహేష్‌బాబుతో పాటు, విజయ్‌ దేవరకొండ, అల్లు అర్జున్‌లు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. రౌడి హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) మహబూబ్ నగర్‌లో AVD సినిమాస్ (Asian Vijay Devarakonda) అనే పేరుతో మల్టీప్లెక్స్ స్థాపించి సక్సెస్ అయ్యాడు. వీరిద్దరి తరువాత అల్లు అర్జున్ (Alu Arjun) కూడా AAA సినిమాస్ అని హైదరాబాద్ అమీర్‌పేట్‌లో మల్టీప్లెక్స్ ప్రారంభించాడు. ఇక మాస్ హీరో ర‌వితేజ ఏషియన్ సంస్థతో కలిసి ART సినిమాస్ నిర్మిస్తుండ‌గా.. ఇది హైదరాబాద్ దిల్‌సుఖ్ నగర్‌లోని వెంకటాద్రి థియేట‌ర్‌ను కూల్చి మల్టీప్లెక్స్‌గా క‌డుతున్న‌ట్లు టాక్ న‌డుస్తుంది. ఇందులో మొత్తం ఐదు స్క్రీన్లు ఉండ‌నున్న‌ట్లు టాక్.

The prestigious and luxurious @AMB_Cinemas is now expanding its footprint to Bangalore ❤️

The auspicious pooja muhurtam was held today 🪔 and very soon the unparalleled entertainment will hit the CITY ⏳ pic.twitter.com/HBUJmka1Uq

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) April 24, 2024