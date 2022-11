Meet Cute Trailer | భావోద్వేగాలతో నాని మీట్ క్యూట్ ట్రైలర్‌.. వీడియో

November 18, 2022 / 12:56 PM IST

టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో నాని సోద‌రి దీప్తి ఘంట డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న అంథాల‌జీ ప్రాజెక్ట్‌ మీట్ క్యూట్ (Meet Cute)‌. రుహానీశర్మ, వర్ష బొల్లమ్మ, ఆదా శ‌ర్మ‌, ఆకాంక్ష సింగ్, శివ కందుకూరి, సునయన ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మేకర్స్ ముందుగా ప్రకటించినట్టుగానే ట్రైలర్‌ను లాంఛ్‌ చేశారు.

మీట్ క్యూట్ చిత్రంలో స‌త్యరాజ్‌, రోహిణి, దీక్షిత్‌ శెట్టి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మీట్ క్యూట్‌ సినిమాకు విజ‌య్ బ‌ల్గానిన్ సంగీతం అందిస్తుండగా.. వాల్ పోస్టర్‌ సినిమా బ్యాన‌ర్‌పై ప్రశాంతి తిపిర్ నేనితో కలిసి తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు నాని.

మీట్ క్యూట్ ట్రైలర్‌..వీడియో

5 Meet-ups, 5 Cute Moments, 5 Stories and 1 lovely feeling.

Nani Presents, "Meet Cute" a Telugu anthology directed by Deepthi Ganta is streaming from Nov 25th on Sony LIV. #MeetCute #SonyLIVInternational #MeetCuteStoriesOnSonyLIV pic.twitter.com/V34VPmo9EC

— Sony LIV International (@SonyLIVIntl) November 18, 2022