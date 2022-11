November 17, 2022 / 01:29 PM IST

స్టార్ హీరో రాంచ‌ర‌ణ్ (Ram Charan) తన టైం టేబుల్‌లో కొంత సమయం జిమ్‌ సెషన్‌కు పెట్టుకుంటాడని తెలిసిందే. సినిమా సినిమాకు కొత్తగా కనిపించేందుకు ఎప్పుడూ ఏదో ఒక కొత్త వర్కవుట్స్‌ చేస్తుంటాడు రాంచరణ్‌. ఎప్పుడూ ఇన్‌డోర్‌ జిమ్‌లో వర్కవుట్స్‌ చేసే చరణ్‌ ఇపుడు మాత్రం అవుట్‌ డోర్‌ సెషన్‌ పెట్టుకున్నాడు.

ప్రస్తుతం ఈ స్టార్‌ హీరో శంక‌ర్ (Shankar) డైరెక్షన్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ఆర్‌సీ 15 (RC15). పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్లర్‌ వస్తున్న ఈ చిత్రానికి శంకర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. న్యూజిలాండ్‌ షెడ్యూల్‌కు రెడీ అవుతోంది ఆర్‌సీ 15 టీం. రాంచరణ్‌ షెడ్యూల్ షురూ అయ్యే కంటే ముందు నయా జిమ్‌లో చల్లగాలిని ఆస్వాదిస్తూ వర్కవుట్స్‌ చేస్తున్నాడు. రాంచ‌ర‌ణ్ ట్రైనర్‌తో కలిసి వర్కవుట్స్‌ చేస్తున్న వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది.

ఆర్‌సీ 15 చిత్రానికి ఎస్ థ‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. శంకర్‌ అండ్‌ టీం కొన్ని రోజుల క్రితం ఏపీలోని రాజ‌మండ్రి, రంప‌చోడ‌వ‌రం ప్రాంతాల్లో కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ కియారా అద్వానీ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. అంజ‌లి, శ్రీకాంత్‌, స‌ముద్రఖని, న‌వీన్ చంద్ర‌, సునీల్, జ‌య‌రాయ్‌ ఇత‌ర కీల‌క పాత్రల్లో న‌టిస్తున్నారు.

నయా జిమ్‌లో రాంచరణ్‌ వర్కవుట్స్‌.. వీడియో

#MegaPowerStar @alwaysRamCharan in beast mode ! He’s All set for New Zealand schedule of #RC15

He can be seen working out without a break in an unconventional gym. #RamCharan pic.twitter.com/02JZz8GJSR

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 17, 2022