Nana Patekar | సెల్ఫీ కోసం వచ్చిన యువకుడిని కొట్టడంతో విమర్శలు.. క్షమాపణలు కోరిన నానా పటేకర్‌

November 16, 2023 / 11:49 AM IST

Nana Patekar | సెల్ఫీ (Selfie) కోసం వచ్చిన ఓ అభిమానిపై చేయి చేసుకొని తీవ్ర విమర్శలపాలవుతున్నారు బాలీవుడ్‌ ప్రముఖ నటుడు నానా పటేకర్ (Nana Patekar)‌. ఓ యువకుడు షూటింగ్‌లో ఉన్న పటేకర్‌ వద్దకు వెళ్లి సెల్ఫీ అడిగాడు. యువకుడి ప్రవర్తనతో తీవ్ర అసహనానికి గురైన పటేకర్‌.. ఆ యువకుడి తలపై గట్టిగా ఒక్కటిచ్చాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది. వీడియో చూసిన నెటిజన్లు నటుడి తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో ఘటనపై చివరికి నానా పటేకర్‌ స్పందించారు. ఈ మేరకు ఓ వీడియో విడుదల చేశారు.

‘నేను ఒక అబ్బాయిని కొట్టిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ సీక్వెన్స్ మా సినిమా సీన్‌లో భాగమే. మొదట ఓ రిహార్సెల్ చేశాము. రెండోది చేయాల్సి ఉంది. డైరెక్టర్ ప్రారంభించమన్నారు. మేము మొదలెట్టే సమయానికి ఆ కుర్రాడు వచ్చాడు. అతడెవరో నాకు తెలీదు. అతడు మా సిబ్బందిలో ఒకడని భావించి.. సీన్ ప్రకారం అతడిని కొట్టి, వెళ్లిపొమ్మని చెప్పా. కానీ, అతడు బయటవాడని ఆ తర్వాత తెలిసింది. కుర్రాడిని వెనక్కి పిలిపించేలోపే అతడు వెళ్లిపోయాడు. బహుశా ఇదంతా అతడి ఫ్రెండ్ రికార్డు చేసి ఉంటాడు. ఫొటో కోసం వచ్చే వారికి నేనెప్పుడూ నో చెప్పను. పొరపాటున ఇలా జరిగింది. నన్ను క్షమించండి. నేనెప్పుడూ ఇలాంటి పని చేయను’ అంటూ వివరణ ఇచ్చాడు.

The video which is circulating on social media has been misinterpreted by many. What actually happened was a misunderstanding during the rehearsal of a shot from my upcoming film ‘Journey’. pic.twitter.com/UwNClACGVG

— Nana Patekar (@nanagpatekar) November 15, 2023