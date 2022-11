November 11, 2022 / 06:45 PM IST

హాలీవుడ్‌ ఫిల్మ్‌ మేకర్‌ జేమ్స్‌ కామెరాన్‌ (James Cameron) సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌పై సృష్టించిన విజువల్‌ వండర్‌ అవతార్‌. గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద రికార్డులను బద్దలు కొట్టిన ఈ ప్రాంఛైజీలో అవతార్‌ 2 (Avatar: The Way Of Water) కూడా త్వరలోనే థియేటర్లలో సందడి చేయబోతుంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన అవతార్‌ 2 ట్రైలర్‌ను (Avatar-2 Trailer) మూవీ లవర్స్‌ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

అవతార్‌ 2 నిర్మాతల్లో ఒకరైన జోన్‌ లాండౌ మరో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను అందించాడు. అవతార్‌ 2 కన్నడ ట్రైలర్‌ అనుభూతిని కూడా అందిస్తున్నట్టు ట్వీట్ ద్వారా తెలియజేశాడు. అవతార్‌ 2 కన్నడ ట్రైలర్‌ వీడియో లింక్‌ను ట్యాగ్ చేశాడు. మిమ్మల్ని చూస్తున్నా. మీ వైవిధ్యం నన్ను ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉంది. మీరంతా #AvatarTheWayOfWaterను 6 భాషల్లో ఇంగ్లీష్‌, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ భాషలలో అనుభూతిని పొందుతున్నందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నా. డిసెంబర్ 16న పండోరకు తిరిగి వచ్చే సమయాన్ని ఘనంగా వేడుక చేసుకుందాం. దయచేసి కన్నడ ట్రైలర్‌ని కూడా ఆస్వాదించండి..అంటూ ట్వీట్ చేశాడు.

అవతార్‌ 2 కన్నడ ట్రైలర్‌..

ఎపిక్‌ సైన్స్ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌ లో సీక్వెల్‌లో కేట్‌ విన్స్‌లెట్‌ కూడా మెరువనుంది. లైట్ స్ట్రామ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌-టీఎస్‌జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పై సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రధాన భారతీయ భాషలన్నింటిలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు. అవతార్‌ 2 డిసెంబర్‌ 16న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయబోతుంది.

Namaste India!

I see you. Your diversity continues to amaze me. I am so excited for you to experience #AvatarTheWayOfWater in 6 languages – English, Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, and Kannada. Let's celebrate the return to Pandora on 16th Dec. Please enjoy the Kannada trailer. https://t.co/MT9IziYTXS

— Jon Landau (@jonlandau) November 10, 2022