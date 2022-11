November 11, 2022 / 08:57 PM IST

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ స‌మంత (Samantha) లీడ్ రోల్‌ పోషించిన యశోద (Yashoda) మూవీ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్‌ చేస్తోంది. తెలుగు, తమిళం, హిందీతోపాటు వివిధ భాషల్లో నేడు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది యశోద. సమంత యశోదగా తన పర్‌ఫార్మెన్స్‌తో అదరగొడుతోంది. హరి-హరీష్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో యాక్షన్‌ సన్నివేశాలు మెయిన్‌ హైలెట్‌గా నిలిచాయంటున్నారు సినీ జనాలు, క్రిటిక్స్‌.

ఇక ఈ మూవీ సక్సెస్‌ను హరి-హరీష్‌, సమంత అండ్‌ టీం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. యశోదను ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తోంది టీం. కాగా యశోద వచ్చే ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫాం ఫైనల్‌ అయినట్టు టాక్‌. యశోద డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ ను అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో దక్కించుకున్నట్టు టాలీవుడ్ సర్కిల్ సమాచారం.

మరికొన్ని రోజుల్లో యశోద ఓటీటీలో కూడా సందడి చేయనుందన్నమాట. ఈ చిత్రానికి మణిశర్మ బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, సంగీతం అందించారు . శ్రీదేవి మూవీస్‌ బ్యానర్‌పై శివలెంక కృష్ణప్రసాద్‌ నిర్మించిన ఈ మూవీలో రావు రమేశ్‌, వరలక్ష్మి శరత్‌ కుమార్‌, ఉన్ని ముకుందన్‌, మురళీ శర్మ, సంపత్‌ రాజ్‌ కీలకపాత్రలు పోషించారు.

Team is overwhelmed with the Thumping Response for #Yashoda in Theatres🤩

Team thanks the audience for making it a Thrilling Blockbuster 🔥@Samanthaprabhu2 @varusarath5 @Iamunnimukundan @harishankaroffi @hareeshnarayan @krishnasivalenk @SrideviMovieOff pic.twitter.com/Ia12kYuI9n

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 11, 2022