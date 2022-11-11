Dhamaka | రవితేజ ధమాకా నుంచి వాట్స్‌ హ్యాపెనింగ్‌ లిరికల్ సాంగ్‌.. వీడియో

- వార్తలు
- సినిమా
- స్పోర్ట్స్
- చింతన
- ఎడ్యుకేషన్ & కెరీర్
- బిజినెస్
- ప్రత్యేకం
- లైఫ్స్టైల్
- ఫొటోలు
- వీడియోలు
- మరిన్ని
రవితేజ (Ravi Teja) హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ధమాకా (Dhamaka). త్రినాథరావు నక్కిన డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీలో పెళ్లి సందD ఫేం శ్రీలీల హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ లిరికల్ సాంగ్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.
రామజోగయ్య శాస్త్రి రాసిన ఈ పాటను భీమ్స్ సిసీరోలియా కంపోజ్ చేశాడు. రమ్య బెహరా, భార్గవి పిళ్లై పాడారు.ఈ చిత్రంలో చిరాగ్ జానీ విలన్గా నటిస్తున్నాడు. ధమాకా చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.
వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ లిరికల్ సాంగ్..
Feel the
Soul Stirred Melody🥰🎶
What's Happening💞#Dhamaka
Watch Full Lyrical Here👇https://t.co/RVmQXPc90H@RaviTeja_offl @sreeleela14 @TrinadharaoNak1 @vishwaprasadtg @vivekkuchibotla @KumarBezwada @ramjowrites @RamyaBehara1#KarthikGattamneni @PrawinPudi pic.twitter.com/G66ZnLFTax
— People Media Factory (@peoplemediafcy) November 11, 2022