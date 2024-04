Article 370 | ఓటీటీలోకి రాబోతున్న ‘ఆర్టికల్ 370’.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే.?

April 18, 2024 / 04:19 PM IST

Article 370 | బాలీవుడ్ న‌టి యామి గౌతమ్ (Yami Gautham), ప్రియ‌మ‌ణి (Priyamani) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టించిన‌ వివాదాస్పద చిత్రం ‘ఆర్టికల్ 370’ (Article 370). ఈ సినిమాకు జాతీయ అవార్డు గ్రహీత ఆదిత్య సుహాస్ జంభలే (Aditya Suhas Jambhale) దర్శకత్వం వహించ‌గా.. జియో స్టూడియోస్, A B62 స్టూడియోస్ బ్యాన‌ర్‌ల‌పై ఆదిత్య ధ‌ర్ నిర్మించాడు. ఫిబ్ర‌వ‌రి 23న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం పాజిటివ్ రివ్యూస్‌తో పాటు నెగిటివ్ రివ్యూస్‌తో సంచ‌ల‌నం సృష్టించింది. ఈ సినిమా ఒక వ‌ర్గాన్ని మాత్ర‌మే అణచివేతకు గుర‌యిన‌ట్లు మ‌రో వ‌ర్గం మొత్తం విల‌న్స్ అన్న‌ట్లు చూపించార‌ని అర‌బ్ దేశాలు అయితే ఈ సినిమాపై ఏకంగా బ్యాన్ విధించాయి. అయితే తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 19 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విష‌యాన్ని నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఎక్స్ వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించింది.

ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. 2019 ఫిబ్ర‌వ‌రి 14న పుల్వామా దాడి జ‌రిగిన అనంతరం జమ్ముకశ్మీర్‌ (Jammu and Kashmir)కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తిని కల్పించే ఆర్టికల్‌ 370 ర‌ద్దు చేసే అంశం తెర‌పైకి వ‌స్తుంది. అయితే ఆర్టికల్‌ 370ను ర‌ద్దు చేసే క్ర‌మంలో కశ్మీర్‌లో ఎలాంటి సంఘ‌ట‌న‌లు చోటుచేసుకున్నాయి అనే ఆధారంగా ఈ సినిమా వ‌చ్చింది. ఇక ఈ సినిమాలో యామి గౌతమ్ పవర్‌ఫుల్‌ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీస‌ర్‌గా క‌నిపించ‌నుండ‌గా.. ప్రియమణి కీలక పాత్ర పోషించింది.

Set your reminders – Article 370 is arriving tomorrow, only on Netflix!#Article370OnNetflix pic.twitter.com/FVhkyt5KPN

— Netflix India (@NetflixIndia) April 18, 2024