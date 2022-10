The Ghost Movie | ‘ది ఘోస్ట్‌’ తెలుగులో ఫట్.. కానీ అక్కడ మాత్రం సూపర్‌ హిట్‌..!

October 11, 2022 / 03:21 PM IST

The Ghost Movie | టాలీవుడ్‌ మన్మధుడు నాగార్జున యంగ్‌ హీరోలకు పోటీగా వరుసగా సినిమాలను చేస్తున్నాడు. ఆరు పదుల వయసు దాటిన యాక్షన్‌ సినిమాలను చేస్తూ ప్రేక్షకులతో ఔరా అనిపిస్తున్నాడు. ఇటీవలే ఈయన ‘ది ఘోస్ట్‌’ చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. ప్రవీణ్ సత్తారు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం దసరా కానుకగా రిలీజై మిక్స్డ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. ఓపెనింగ్స్‌ పర్వాలేదనిపించిన రెండో రోజు నుండి థియేటర్‌ రెంట్లకు సరిపడ కలెక్షన్‌లను కూడా సాధించలేకపోతుంది. కథ, కథనం రొటీన్‌గా ఉండటంతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు అంతగా రుచించలేదు. అయితే ఈ మూవీ టాలీవుడ్‌లో ఫ్లాప్‌గా మిగిలిన.. తమిళంలో మాత్రం హిట్ అయింది.

‘ది ఘోస్ట్‌’ చిత్రం తమిళంలో ‘రచ్చన్‌’ పేరుతో రిలీజైంది. కాగా ఈ చిత్రం కోలీవుడ్‌లో బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ సాధించి హిట్‌గా నిలిచిందట. ప్రముఖ కోలీవుడ్‌ సినీ విశ్లేషకుడు రాజశేఖర్‌ ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశాడు. అయితే దీనిపై పలువురు మాత్రం ఫేక్‌ న్యూస్‌ అంటూ కొట్టిపారేస్తున్నారు. మరికొందరేమో ఈ చిత్రాన్ని తమిళంలో తక్కువ రేటుకే కొన్నారని.. దాంతో బ్రేక్‌ ఈవెన్ సాధించిందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇందులో నిజమెంతుందో తెలియదు కాదు అక్కినేని ఫ్యాన్స్‌కు మాత్రం ఈ న్యూస్‌ కాస్త ఊరటనిస్తుంది.

యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో నాగార్జున ఇంటర్‌పోల్‌ అధికారిగా నటించాడు. నాగార్జునకు జోడీగా సోనాల్‌ చౌహన్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది. శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌రా సినిమాస్ ఎల్ఎల్‌పి, నార్త్ స్టార్ ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌ల‌పై సునీల్ నారంగ్‌, పుస్కురి రామ్‌మోహ‌న్ రావు, శ‌ర‌త్ మ‌రార్ నిర్మించారు. ప్రస్తుతం నాగార్జున తన కొడుకు అఖిల్‌తో కలిసి ఓ మల్టీస్టారర్‌ చేయబోతున్నాడు. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులను జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రానికి గాడ్‌ఫాదర్‌ ఫేం మోహన్‌రాజా దర్శకత్వం వహించనున్నాడు.

.@iamnagarjuna's Recent Action Packed Entertainer, #TheGhost #Ratchan Becomes One Of The Best & Profitable Movie of 2022… pic.twitter.com/6MixBkdW9g

— Rajasekar R (@iamrajesh_sct) October 11, 2022