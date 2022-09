September 25, 2022 / 03:56 PM IST

అక్కినేని నాగార్జున, మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi ) కేవ‌లం స్టార్ హీరోలు మాత్ర‌మే కాదు మంచి స్నేహితులు కూడా అని ప్ర‌త్యేకించి చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. ఈ ఇద్ద‌రూ చాలా కాలం త‌ర్వాత ఒకే రోజు బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద పోటీ ప‌డ‌బోతున్నారు. చిరంజీవి టైటిల్ రోల్ పోషించిన గాడ్ ఫాద‌ర్, నాగార్జున ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన ది ఘోస్ట్ అక్టోబ‌ర్ 5న థియేట‌ర్ల‌లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కాబోతున్నాయి.

ఈ నేప‌థ్యంలో ఇప్ప‌టికే నాగ్, చిరు త‌మ టీంతో ప్ర‌మోష‌న్స్ ప‌నిలో బిజీగా ఉన్నారు. నాగార్జున ప్ర‌స్తుతం బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజ‌న్‌-6 (Bigg Boss Telugu – Season 6) హోస్ట్‌గా వ్య‌హ‌రిస్తున్నాడ‌ని తెలిసిందే. చిరంజీవి గాడ్ ఫాద‌ర్ నుంచి రిలీజైన థార్ మార్ థ‌క్క‌ర్ మార్ (Nagarjuna Thaar Maar Thakkar Maar Dance) నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఇపుడిదే పాట‌కు నాగార్జున స్టెప్పేలేశాడు. బిగ్ బాస్ తాజా ఎపిసోడ్‌లో డ్యాన్స‌ర్ల‌తో క‌లిసి స్టెప్పులేసిన ప్రోమో ఒక‌టి ఇపుడు ఆన్‌లైన్‌లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది.

పొలిటిక‌ల్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో వ‌స్తున్న గాడ్ ఫాద‌ర్ చిత్రాన్ని మోహ‌న్ రాజా డైరెక్ట్ చేస్తుండ‌గా..ఈ సినిమాపై అంచ‌నాలు భారీగానే ఉన్నాయి. మ‌రోవైపు ప్ర‌వీణ్‌స‌త్తారు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ది ఘోస్ట్ పై కూడా అంచ‌నాలు ఎక్కువే ఉన్నాయి. ఈ రెండు చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద ఎలాంటి వ‌సూళ్లు రాబ‌డ‌తాయ‌న్న‌ది చూడాలి.

