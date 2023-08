August 29, 2023 / 11:19 AM IST

Naa Samiranga Movie | ఎట్టకేలకు నాగ్‌ కొత్త సినిమా కబురు అందింది. అందరు అనుకున్నట్లుగా రైటర్‌ ప్రసన్నను కాకుండా నాగ్‌ కొత్త దర్శకుడిని రంగంలోకి దింపాడు. తెలుగు, తమిళంలో ఎన్నో సూపర్ హిట్ పాటలకు నృత్యాలను సమకూర్చిన విజయ్‌ బన్నీతో నాగ్‌ తన కొత్త సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ మేరకు ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ కూడా రిలీజైంది. మొహానికి ఒక వైపు దెబ్బలతో అలా సిగిరెట్‌ వెలిగించుకుంటున్న పిక్‌ను వదిలారు. పోస్టర్‌తో నాగ్‌ క్యారెక్టర్‌ ఎంత మాస్‌గా ఉంటుందో ఓ క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఈ సినిమాకు నా సామిరంగా అనే క్యాచీ టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేశారు. పేరు పాతదిలా అనిపించిన.. నాగార్జునకు పర్‌ఫెక్ట్‌ టైటిల్‌లా అనిపిస్తుంది. ఇక ఇన్నాళ్ల అక్కినేని ఫ్యాన్స్‌ ఎదురు చూపులకు సరైనా సమాధానమే దొరికినట్లు కనిపిస్తుంది.

ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటుంది. ఇక ఈ సినిమా పక్కా లోకల్‌ సెటప్‌తో తెరకెక్కబోతుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. అంతేకాకుండా ఇదొక మలయాళ సూపర్ హిట్ సినిమా రీమేక్‌ అని తెలుస్తుంది. అయితే విజయ్‌ బన్నీ తెలుగు నేటివిటీకి తగ్గట్లు చాలా మార్పులు చేసినట్లు, కేవలం ఆ మలయాళ సినిమా కోర్‌ పాయింట్‌ను మాత్రమే తీసుకున్నట్లు సమాచారం‌. ఈ సినిమాకు ఆస్కార్‌ గ్రహిత్ ఎమ్‌.ఎమ్‌ కీరవాణి స్వరాలు సమకూర్చుతున్నాడు. నాగ్‌కు జోడీగా కాజల్‌ ఫిక్స్‌ అయిపోయినట్లు సమాచారం. మొత్తంగా మంచి కాస్ట్‌ అండ్ క్రూతో నాగార్జున మాస్‌ కంబ్యాక్‌ ఇవ్వాలని గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు.

